Наставник «Олимпиакоса» оценил победу над «Кайратом» в Лиге чемпионов

По словам наставника, его подопечные продемонстрировали качественный футбол и могли добиться более крупного результата.

— Мы провели хороший матч и создали достаточное количество моментов. Команда доминировала, и мы рассчитывали забить второй гол, чтобы обеспечить себе спокойный конец игры. В то же время, когда не реализуешь столько возможностей, появляется тревога, что соперник может наказать на контратаке. Но мы контролировали ход встречи. Конечно, жаль, что не забили больше, однако самое главное — победа, — отметил Мендилибар.

Тренер также подчеркнул, что соперник, вероятно, не ожидал столь уверенной игры его команды, и выразил благодарность болельщикам «Олимпиакоса», которые поддержали клуб в Астане несмотря на дальнюю дорогу и холодную погоду.

— Наши фанаты проделали большой путь. Спасибо им за поддержку. Думаю, они возвращаются домой довольными, — сказал он.

Напомним, 9 декабря «Кайрат» уступил «Олимпиакосу» — 0:1, потерпев третье подряд поражение в рамках Лиги чемпионов. После шести туров алматинская команда имеет в активе одно очко. Для греческого клуба эта победа стала первой на общем этапе турнира после двух ничьих и трех поражений в предыдущих матчах.