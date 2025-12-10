РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:26, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Наставник «Олимпиакоса» оценил победу над «Кайратом» в Лиге чемпионов

    Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар подвел итоги выездного матча против алматинского «Кайрата», завершившегося победой его команды со счетом 1:0, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Наставник «Олимпиакоса» оценил победу над «Кайратом» в Лиге чемпионов
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам наставника, его подопечные продемонстрировали качественный футбол и могли добиться более крупного результата.

    — Мы провели хороший матч и создали достаточное количество моментов. Команда доминировала, и мы рассчитывали забить второй гол, чтобы обеспечить себе спокойный конец игры. В то же время, когда не реализуешь столько возможностей, появляется тревога, что соперник может наказать на контратаке. Но мы контролировали ход встречи. Конечно, жаль, что не забили больше, однако самое главное — победа, — отметил Мендилибар.

    Тренер также подчеркнул, что соперник, вероятно, не ожидал столь уверенной игры его команды, и выразил благодарность болельщикам «Олимпиакоса», которые поддержали клуб в Астане несмотря на дальнюю дорогу и холодную погоду.

    — Наши фанаты проделали большой путь. Спасибо им за поддержку. Думаю, они возвращаются домой довольными, — сказал он.

    Напомним, 9 декабря «Кайрат» уступил «Олимпиакосу» — 0:1, потерпев третье подряд поражение в рамках Лиги чемпионов. После шести туров алматинская команда имеет в активе одно очко. Для греческого клуба эта победа стала первой на общем этапе турнира после двух ничьих и трех поражений в предыдущих матчах.

     

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают