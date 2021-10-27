Насосно-фильтровальную станцию начали строить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане начали строительство насосно-фильтровальной станции, передает МИА «Казинформ».

«Приступили к строительству масштабного проекта - насосно-фильтровальной станции. НФС-3 строим в районе Алматы. Во время объезда по городу ознакомился с ходом строительных работ. Насосно-фильтровальная станция позволит обеспечить питьевой водой как будущие районы застроек города, так и увеличить нынешнюю мощность подачи водоснабжения. Сейчас в сутки мы потребляем 290 тыс. куб. м. Для того, чтобы не было дефицита воды в будущем, строим НФС. Мощность новая проекта - 105 тыс. куб. м/сутки», - сообщил в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

По словам градоначальника, на данный момент завершены земляные работы.

«Планируем объект ввести в эксплуатацию в 2023 году. Данный объект - стратегический объект, очень важен для жизнеобеспечения города. Кроме того, для обеспечения новых домов и будущих районов застройки теплоснабжением и канализацией ведём строительство ТЭЦ-3 (1 очередь, теплоснабжение), проектирование КОС-2 (канализационные очистные сооружения)», - проинформировал А. Кульгинов.