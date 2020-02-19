Насмерть сбившую пешехода алматинку осудили на четыре года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщину, насмерть сбившую пешехода в Алматы, лишили свободы на четыре года, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В Алматинском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела по ходатайству прокурора в отношении З. Сайфулиной, ранее осужденной по части третьей статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РК к трем годам лишения свободы условно. Суд также лишил ее права управлять транспортным средством на три года.

Не согласившись с выводами суда первой инстанции, судебная коллегия по уголовным делам отменила судебный акт и постановила новый обвинительный приговор.

«Так, приговором судебной коллегии по уголовным Алматинского городского суда З. Сайфулина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права управлять транспортными средствами сроком на четыре года. Осужденная взята под стражу в зале суда», - сообщили в горсуде.

Постановление и приговор суда вступили в законную силу.

Напомним, ДТП произошло 17 ноября по улице Розыбакиева, напротив ТРЦ MEGA Alma-Ata. Женщина, 1992 года рождения, не справившись с управлением, вылетела на бордюр и сбила пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте. Позже выяснилось, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.