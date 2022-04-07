Насмерть сбил женщину грузовой поезд в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Погибшая женщина переходила железнодорожные пути в районе рабочего поселка города Балхаш. Сейчас проводится следствие по данному факту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшая женщина жила в рабочем поселке Балхаша. Несчастный случай произошел, когда она переходила через железнодорожные пути на перегоне между поселком и городом. По предварительным данным, у погибшей были проблемы со слухом. По словам машиниста поезда, он пытался произвести экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. Женщина скончалась от полученных травм.

«По данному факту в линейном отделе полиции на станции Караганды-Сортировочная начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Также в ведомстве добавили, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.