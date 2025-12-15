Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону»
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассматривает возможность приобретения испанского футбольного клуба «Барселона», передает агентство Kazinform.
Об этом на личной странице Х сообщил журналист El Chiringuito TV Франсуа Гальярдо.
— François Gallardo (@F_GallardoTV) December 13, 2025
Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.000 millones de euros para COMPRAR el Barcelona.
El Barça tiene una deuda de +2.500 millones difícil de saldar.
El único impedimento son los socios
¡ATENTOS! 👀 pic.twitter.com/GGcHEeepHC
По его словам, наследный принц Саудовской Аравии собирается сделать предложение о покупке «Барселоны» в размере 10 миллиардов евро.
Но препятствием на пути к подобной покупке могут стать члены клуба, поскольку клуб находится в коллективной собственности его членов, контролирующих выборы и управление им.
Как пишет журналист, долг «Барселоны» на сегодняшний день составляет более 2,5 миллиардов евро.
Согласно данным Forbes, стоимость испанского клуба составляет около $5,6 млрд, что обеспечивает ему место в пятерке самых дорогих футбольных команд мира.