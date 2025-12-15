РУ
    Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону»

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд рассматривает возможность приобретения испанского футбольного клуба «Барселона», передает агентство Kazinform. 

    Фото: x.com/@F_GallardoTV

    Об этом на личной странице Х сообщил журналист El Chiringuito TV Франсуа Гальярдо.

    По его словам, наследный принц Саудовской Аравии собирается сделать предложение о покупке «Барселоны» в размере 10 миллиардов евро. 

    Но препятствием на пути к подобной покупке могут стать члены клуба, поскольку клуб находится в коллективной собственности его членов, контролирующих выборы и управление им.

    Как пишет журналист, долг «Барселоны» на сегодняшний день составляет более 2,5 миллиардов евро. 

    Согласно данным Forbes, стоимость испанского клуба составляет около $5,6 млрд, что обеспечивает ему место в пятерке самых дорогих футбольных команд мира.

