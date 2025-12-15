Наследный принц Саудовской Аравии может купить «Барселону»

Об этом на личной странице Х сообщил журналист El Chiringuito TV Франсуа Гальярдо.

🚨💣 ¡BOMBAZO HISTÓRICO!



Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudí, va a realizar una oferta de 10.000 millones de euros para COMPRAR el Barcelona.



El Barça tiene una deuda de +2.500 millones difícil de saldar.



El único impedimento son los socios, pero… ⏳



¡ATENTOS! 👀 pic.twitter.com/GGcHEeepHC — François Gallardo (@F_GallardoTV) December 13, 2025

По его словам, наследный принц Саудовской Аравии собирается сделать предложение о покупке «Барселоны» в размере 10 миллиардов евро.

Но препятствием на пути к подобной покупке могут стать члены клуба, поскольку клуб находится в коллективной собственности его членов, контролирующих выборы и управление им.

Как пишет журналист, долг «Барселоны» на сегодняшний день составляет более 2,5 миллиардов евро.

Согласно данным Forbes, стоимость испанского клуба составляет около $5,6 млрд, что обеспечивает ему место в пятерке самых дорогих футбольных команд мира.