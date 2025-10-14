РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Наследие мастера: Казахстан снимет фильм о Мустафе Озтюрке

    Президент Федерации тхэквондо Казахстана Кудрет Шамиев в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly сообщил, что через две недели стартуют съёмки художественного фильма о Мустафе Озтюрке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мустафа Озтюрк
    Фото: Акорда

    В ходе беседы Кудрет Шамиев также отметил, что в планах — установка памятника основателю казахстанского тхэквондо Мустафе Озтюрку. Он уточнил, что памятник планируется установить по аналогии с памятником Брюсу Ли в Гонконге.

    — Мы действительно рассматриваем идею установки памятника. Безусловно, он этого достоин. Это должно было стать одним из приятных сюрпризов. Но раз вы уже немного об этом сказали — поделюсь. Съёмки фильма о Мустафе начнутся через две недели. Причём это будет не просто фильм о нём самом, а художественная картина о тхэквондо как виде спорта, о дружбе между корейским и казахским народами. Мы снимаем фильм на средства нашей федерации, без участия сторонних инвесторов. Его цель — не заработать или выйти в прокат, а пропагандировать тхэквондо и возродить дух настоящего героя, — рассказал президент Федерации тхэквондо Казахстана.

    Ранее мы сообщали, какие спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионате мира по тхэквондо, который пройдёт в китайском городе Уси с 24 по 30 октября.

     

    Теги:
    Спорт Таеквондо Уәде Новости кино Казахское кино JIBEK JOLY
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают