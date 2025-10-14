Наследие мастера: Казахстан снимет фильм о Мустафе Озтюрке

В ходе беседы Кудрет Шамиев также отметил, что в планах — установка памятника основателю казахстанского тхэквондо Мустафе Озтюрку. Он уточнил, что памятник планируется установить по аналогии с памятником Брюсу Ли в Гонконге.

— Мы действительно рассматриваем идею установки памятника. Безусловно, он этого достоин. Это должно было стать одним из приятных сюрпризов. Но раз вы уже немного об этом сказали — поделюсь. Съёмки фильма о Мустафе начнутся через две недели. Причём это будет не просто фильм о нём самом, а художественная картина о тхэквондо как виде спорта, о дружбе между корейским и казахским народами. Мы снимаем фильм на средства нашей федерации, без участия сторонних инвесторов. Его цель — не заработать или выйти в прокат, а пропагандировать тхэквондо и возродить дух настоящего героя, — рассказал президент Федерации тхэквондо Казахстана.

Ранее мы сообщали, какие спортсмены будут представлять Казахстан на чемпионате мира по тхэквондо, который пройдёт в китайском городе Уси с 24 по 30 октября.