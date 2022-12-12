Наследие казахских и узбекских мыслителей XIX века обсудили в Ташкенте

12 Декабря 2022, 22:15

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В столице Узбекистана состоялась международная конференция «Укрепление и развитие общего историко-культурного наследия в мировоззрении узбекских и казахских мыслителей XIX века», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия представители ведущих аналитических и научно-исследовательских учреждений двух стан обсудили многогранную просветительскую и реформаторскую деятельность видных представителей общественно-философской мысли этого периода. Отмечено, что Ахмад Дониш, Абай Кунанбаев, Чокан Валиханов, Саттархан Абдулгаффаров, Мукими, Фуркат и многие другие сыграли чрезвычайно важную роль в мировоззренческой и социально-политической жизни Центральной Азии.

Директор Международного института Центральной Азии Анвар Насиров подчеркнул, что данное мероприятие проходит в период широко отмечаемых по всему Узбекистану «Дней наследия Абая Кунанбаева» - выдающегося сына казахского народа, поэта, мыслителя и гуманиста.

«В эти дни с участием членов Союза писателей Узбекистана во многих коллективах проходят творческие вечера, а в высших учебных заведениях читаются лекции, посвященные творчеству поэта. В Национальном академическом драматическом театре Узбекистана запланирована постановка спектакля «Абай». В Ташкентской, Навоийской, Джизакской и Сырдарьинской областях организованы культурно-творческие вечера, посвященные великому мыслителю. Все эти мероприятия проводятся с одной целью – через знакомство с духовным наследием Абая Кунанбаева продолжить укрепление культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Казахстаном», - отметил Анвар Насиров.

Посол Казахстана Бейбут Атамкулов выразил особую благодарность Президенту Республики Узбекистан за организацию недели Абая во всех регионах страны.

«Творчество Абая – это не только наша общая история, но и наше настоящее и будущее. Абай – это наследие всех тюркских народов и достояние всех стран Центральной Азии. Абай подымал проблемы благородства, счастья и гуманизма, которые имеют актуальность и в настоящее время», - отметил казахстанский дипломат.

Он подчеркнул, что проводимая Казахстаном и Узбекистаном региональная политика сегодня выступает локомотивом развития всей Центральной Азии. Современные преобразования двух стран демонстрируют общность культуры, наследия и истории.

«Узбекские и казахские народы имеют общие корни. Наши Президенты бок о бок решают общие вопросы. Нас объединяет единая культура, история, земля и вода. Наши дехкане пользуются водой из одной реки», - резюмировал Бейбут Атамкулов.

Проведение данного мероприятия создало площадку для открытого и конструктивного обмена мнениями между представителями научного сообщества и экспертами двух стран, с перспективой придания ему регулярного характера, также международная конференция способствует выработке практических предложений для дальнейшего углубления двустороннего научного сотрудничества.