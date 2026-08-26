Наследие Абая назвали общим достоянием стран ОЭС

В Тегеране обсудили духовное наследие Абая Кунанбайулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.

В Институте культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране состоялся международный семинар «Abai’s Legacy — World Pride of Kazakhstan», посвященный популяризации творчества и духовного наследия великого казахского поэта Абая Кунанбайулы.

В мероприятии приняли участие главы иностранных дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Тегеране, ученые-абаеведы, представители интеллигенции и средств массовой информации.

Открывая семинар, президент Института культуры ОЭС Мухаммад Хасан высоко оценил творчество Абая и отметил, что его духовное наследие является общим достоянием государств — членов ОЭС.

Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев выступил с докладом «О великом Абае», подчеркнув роль Абая как выдающегося мыслителя, поэта, просветителя и основоположника новой казахской национальной литературы.

В своем выступлении Посол отметил особую значимость идей Абая о знаниях, труде, честности, единстве народа и построении справедливого общества, подчеркнув их актуальность и в современном мире.

Отдельное внимание было уделено международному значению наследия Абая. Отмечено, что произведения поэта переведены на многие языки, включая персидский, а восточная литература была одним из важнейших источников его творчества. Казахстан продолжает работу по достойному представлению Абая мировой общественности как фигуры общечеловеческого масштаба.

В рамках семинара также состоялись выступления казахстанских, кыргызских, иранских и узбекских ученых, посвященные различным аспектам творчества и наследия Абая. Участникам был представлен видеосюжет о богатстве его духовного наследия.

Ранее отметили 181 годовщину со дня рождения Абая Кунанбайулы.