Наследие Абая назвали общим достоянием стран ОЭС
В Тегеране обсудили духовное наследие Абая Кунанбайулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД РК.
В Институте культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране состоялся международный семинар «Abai’s Legacy — World Pride of Kazakhstan», посвященный популяризации творчества и духовного наследия великого казахского поэта Абая Кунанбайулы.
В мероприятии приняли участие главы иностранных дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Тегеране, ученые-абаеведы, представители интеллигенции и средств массовой информации.
Открывая семинар, президент Института культуры ОЭС Мухаммад Хасан высоко оценил творчество Абая и отметил, что его духовное наследие является общим достоянием государств — членов ОЭС.
Посол Казахстана в Иране Онталап Оналбаев выступил с докладом «О великом Абае», подчеркнув роль Абая как выдающегося мыслителя, поэта, просветителя и основоположника новой казахской национальной литературы.
В своем выступлении Посол отметил особую значимость идей Абая о знаниях, труде, честности, единстве народа и построении справедливого общества, подчеркнув их актуальность и в современном мире.
Отдельное внимание было уделено международному значению наследия Абая. Отмечено, что произведения поэта переведены на многие языки, включая персидский, а восточная литература была одним из важнейших источников его творчества. Казахстан продолжает работу по достойному представлению Абая мировой общественности как фигуры общечеловеческого масштаба.
В рамках семинара также состоялись выступления казахстанских, кыргызских, иранских и узбекских ученых, посвященные различным аспектам творчества и наследия Абая. Участникам был представлен видеосюжет о богатстве его духовного наследия.
Ранее отметили 181 годовщину со дня рождения Абая Кунанбайулы.