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    20:15, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Насколько заполнены водохранилища в Актюбинской области

    начальник Саздинского водохранилища Нурхат Абдиев
    Фото: кадр из видео

    В Актюбинской области насчитывается 11 водохранилищ, из них три республиканских, одно в коммунальной собственности и остальные в частных руках. Три крупнейших водохранилища в области заполнены на 97-100%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каргалинское водохранилище объемом 248 млн кубометров заполнено на 97%, Актюбинское водохранилище объемом 245 млн кубометров заполнено на 98%, Саздинское водохранилище объемом 7,5 млн кубометров заполнено на 100%.

    Одним из старейших в регионе является Саздинское водохранилище. Его ввели в эксплуатацию в 1967 году.

    - На данный момент ситуация стабильная. Все находится под нашим контролем, – рассказал начальник Саздинского водохранилища Нурхат Абдиев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!».

    В ближайшие годы в Актюбинской области планируется построить четыре новых водохранилища, которые увеличат площади орошаемых земель.

    Ранее начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Тарас Коваленко рассказал о паводковой ситуации в регионе.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Саздинское водохранилище Водохранилище Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки в Казахстане Актюбинская область
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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