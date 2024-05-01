Насколько заполнены водохранилища в Актюбинской области

В Актюбинской области насчитывается 11 водохранилищ, из них три республиканских, одно в коммунальной собственности и остальные в частных руках. Три крупнейших водохранилища в области заполнены на 97-100%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Каргалинское водохранилище объемом 248 млн кубометров заполнено на 97%, Актюбинское водохранилище объемом 245 млн кубометров заполнено на 98%, Саздинское водохранилище объемом 7,5 млн кубометров заполнено на 100%.

Одним из старейших в регионе является Саздинское водохранилище. Его ввели в эксплуатацию в 1967 году.

- На данный момент ситуация стабильная. Все находится под нашим контролем, – рассказал начальник Саздинского водохранилища Нурхат Абдиев в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!».

В ближайшие годы в Актюбинской области планируется построить четыре новых водохранилища, которые увеличат площади орошаемых земель.

Ранее начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Актюбинской области Тарас Коваленко рассказал о паводковой ситуации в регионе.