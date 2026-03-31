Насколько «смягчилась» зима в Астане за 27 лет — ответ Казгидромета

Город Астана входит в число самых холодных столиц мира (по данным «Британской энциклопедии»). Тем не менее, в последние годы жители столицы в социальных сетях отмечают, что зимы стали значительно мягче, чем ранее. Эти наблюдения подтверждаются и официальными данными «Казгидромета».

— Астана, находясь в центре континента, считается городом с суровым климатом — разница между зимними морозами и летней жарой здесь очень велика. В последние годы наблюдается постепенное потепление климата в Астане. По данным РГП «Казгидромет», средний рост температуры в городе составляет 0,54 °C за 10 лет. Особенно потеплела весна. Зимой и осенью также наблюдаются подобные изменения, — говорится в ответе предприятия.

Специалисты Казгидромета отмечают и рост количества осадков в столице.

— В настоящее время среднегодовой объем осадков превышает базовый период. Рост за 10 лет составил 21 миллиметров. Особенно увеличилось количество осадков зимой. Следует отметить, что метеорологический стандарт оценки изменения климата рассчитывается по 30-летнему периоду, — сообщает РГП «Казгидромет».

С 1998 года зима в Астане претерпела следующие изменения:

уменьшается количество дней с температурой ниже -20 °C и морозных дней с -30 °C;

увеличилось число оттепелей и дней с температурой около 0 °C;

снежный покров больше не сохраняется долго и не лежит так плотнo, как раньше;

зимние месяцы стали более дождливыми, участились дни с мокрым снегом и снегом с дождем;

участились резкие колебания температуры воздуха.

— Деградация снежного покрова совпадает с глобальным трендом потепления. Таким образом, утверждения о том, что «зима в Астане становится мягче», подтверждаются наблюдаемыми тенденциями. Однако считать, что зима полностью «смягчилась», неправильно. Климат города по-прежнему остается суровым континентальным. Сильные морозы продолжают проявляться. В климате Астаны наблюдаются два явления одновременно. С одной стороны, увеличиваются осадки и наблюдается потепление, с другой — особенно зимой погода становится очень изменчивой, — поясняют эксперты предприятия.

При этом синоптики не делают долгосрочных прогнозов о том, как будет меняться климат Астаны в течение 10–20 лет.

— В перечне утвержденных функций РГП «Казгидромет» нет мероприятий по детальному прогнозированию изменений климата на срок до 10-20 лет. Тем не менее, мы постоянно мониторим климатические показатели и предоставляем экспертные данные, необходимые для оценки климатических рисков и адаптации, — говорится в ответе.

Согласно таблице, предоставленной РГП «Казгидромет», за последние 27 лет самым холодным месяцем был январь 2006 года (среднемесячная температура -23 °C), а самым теплым — июль 2023 года (+24,9 °C). Таким образом, разница между самым холодным и самым теплым месяцами за исследуемый период достигла примерно 48 °C.

Наибольшая годовая разница температур была зафиксирована в 2012 году: среднемесячная температура самого холодного месяца -20,8 °C, самого теплого +24,3 °C. Разница в течение одного года составила 45,1 °C.

Таблицы, предоставленные Казгидрометом, показывают следующие данные:

В Астане в среднем ежегодно около 145 дней среднесуточная температура держится ниже 0 °C. Обычно холодный период начинается 5 ноября и заканчивается 30 марта. В сезоне 2016–2017 годов холодный период продлился 174 дня — рекорд за 27 лет, начинаясь 16 октября 2016 года и заканчиваясь 8 апреля 2017 года. В сезоне 2001–2002 годов период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длился всего 121 день — с 20 ноября 2001 года по 21 марта 2002 года. Самая ранняя зима началась в 2016 году, самая поздняя — закончилась в 2003 году. Самый сухой год — 1998 (годовое количество осадков 235,1 мм). Самый влажный год — 2024 (528,8 мм). Самый дождливый месяц — июнь 1999 года (118,8 мм). Самый сухой месяц — октябрь 2025 года (0,4 мм).

