На сколько месяцев хватит запасов социально значимых продуктов в Туркестанской области

В Туркестанской области принят ряд мер, направленных на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары. Однако в отдельных торговых точках все еще встречаются случаи несоблюдения установленных требований, передает корреспондент Kazinform.

С начала года выявлено 93 факта необоснованного завышения торговой надбавки.

По данным областного управления сельского хозяйства, в регионе производится 27 видов социально значимых продовольственных товаров. По 22 из них потребность внутреннего рынка перекрывается полностью. В частности, объемы производства томатов превышают внутреннее потребление в 10 раз, пшеничной муки первого сорта — в 9,1 раза, капусты — в 6,4 раза, огурцов — в 5 раз, молока — в 4,2 раза, а лука — в 3,3 раза.

Как сообщают в ведомстве, для удержания ценовой ситуации под постоянным контролем на регулярной основе проводится мониторинг. К примеру, с начала года в регионе зафиксировано 93 факта необоснованного увеличения торговой надбавки, по которым приняты соответствующие административные меры.

— С начала года в стабилизационный фонд закуплено 20 тысяч тонн социально значимых продовольственных товаров. С учетом оборотной схемы, форвардных договоров и запасов на складах, в регионе сформирован общий продовольственный запас в объеме 22 тысяч тонн. Этот фонд позволяет обеспечивать потребности области на срок до 6 месяцев, — говорится в сообщении управления.

Кроме того, на сегодняшний день в городах Туркестан, Кентау и Арыс функционирует 42 социальных магазина. В них основные продовольственные товары реализуются в среднем на 20-30 процентов ниже рыночной стоимости. Вместе с тем, в целях стабилизации цен на продукты питания заключены меморандумы с 70 крупными супермаркетами и 10 товаропроизводителями.

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