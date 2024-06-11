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    11:36, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Насколько казахстанцы обеспечены питьевой водой, сообщил Канат Шарлапаев

    вода
    Фото: freepik.com

    Какова на сегодня обеспеченность населения питьевой водой, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По итогам 2023 года обеспеченность водой населения составила 98,9% в городах и 96,6% в селах, — сказал министр.

    Он также доложил о ситуации в регионах.

    Так, по данным ведомства, в 9 регионах обеспеченность горожан водой составляет 100%. Самый низкий показатель наблюдается в области Абай и Павлодарской области.

    — В Мангистауской области села полностью обеспечены водой, а в Атырауской и Алматинской областях водой обеспечено более 99% населения. В целом средний показатель обеспеченности водой сельских жителей составляет 96,6%. Средства выделяются в приоритетном порядке регионам с низким уровнем водоснабжения, — добавил Канат Шарлапаев.

    Напомним, по словам депутат Сената Жанболата Жоргенбаева, прогнозируется, что к 2030 году дефицит воды в Казахстане достигнет более 23,2 кубических километра в год из-за значительных потерь в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальном хозяйстве.

    Теги:
    Правительство Казахстанцы Регионы Казахстана Вода Министерство промышленности и строительства Статистика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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