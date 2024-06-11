Насколько казахстанцы обеспечены питьевой водой, сообщил Канат Шарлапаев

Какова на сегодня обеспеченность населения питьевой водой, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По итогам 2023 года обеспеченность водой населения составила 98,9% в городах и 96,6% в селах, — сказал министр.

Он также доложил о ситуации в регионах.

Так, по данным ведомства, в 9 регионах обеспеченность горожан водой составляет 100%. Самый низкий показатель наблюдается в области Абай и Павлодарской области.

— В Мангистауской области села полностью обеспечены водой, а в Атырауской и Алматинской областях водой обеспечено более 99% населения. В целом средний показатель обеспеченности водой сельских жителей составляет 96,6%. Средства выделяются в приоритетном порядке регионам с низким уровнем водоснабжения, — добавил Канат Шарлапаев.

Напомним, по словам депутат Сената Жанболата Жоргенбаева, прогнозируется, что к 2030 году дефицит воды в Казахстане достигнет более 23,2 кубических километра в год из-за значительных потерь в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальном хозяйстве.