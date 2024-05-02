Угрозой дефицита воды в Казахстане обеспокоены в Сенате

Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев выразил обеспокоенность угрозой дефицита воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В настоящее время Казахстан сталкивается с критическими вызовами в области водных ресурсов из-за неэффективного управления и устаревшей инфраструктуры, что негативно сказывается на экономическом и социальном развитии страны. Прогнозируется, что к 2030 году дефицит воды достигнет более 23,2 кубических километра в год из-за значительных потерь в сельском хозяйстве, промышленности и коммунальном хозяйстве. Из 21 действующего министерства 11 имеют непосредственные полномочия в сфере управления водными ресурсами. Современное состояние и фрагментация функций, указанных 11 министерств, свидетельствует о несовершенстве политики в области управления водными ресурсами, отсутствии единых подходов, — сказал Жанболат Жоргенбаев в своем депзапросе на заседании Сената.

Кроме того, депутат считает, что необходимо отдельно рассмотреть несоответствие показателей водных ресурсов и отсутствие единой базы данных для контроля ситуации.

— По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в Казахстане до 2030 года разработан комплексный план по восстановлению водохозяйственных сооружений, который предусматривает строительство 57 новых водохранилищ, 133 гидротехнических сооружений, реконструкцию более 7 000 км ирригационных систем и 1 200 км групповых водопроводов, а также бурение более 3 600 скважин. Введенные в эксплуатацию в 1982-85 годах Бартогайское водохранилище, Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева, Курты, Корам и канал Киикпай изношены на 60%. Переход к интегрированной модели управления водными ресурсами требует времени и ресурсов, однако может значительно повысить эффективность водного хозяйства, — отметил сенатор.

В этой связи, депутат предложил в рамках разработки нового Водного кодекса РК пересмотреть компетенцию ряда госорганов в сфере использования и охраны водных ресурсов, провести комплексную оценку потребления воды и разработать стратегию управления водными ресурсами. Привлечь местные сообщества в вопросах управления водным хозяйством и контроля межсезонного распределения стока с установкой счетчиков на водоканальных системах, а также инвестировать в развитие надежной инфраструктуры сбора и анализа данных для поддержки управления водными ресурсами.