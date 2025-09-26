РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:52, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Насколько казахстанские учителя готовы к внедрению ИИ в школы

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о подготовке кадров в области искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ИИ, чат GPT
    Фото: Pixabay

    - Нашей главной задачей сегодня является адаптация высшего образования к требованиям эпохи искусственного интеллекта. В этом направлении достигнуты конкретные результаты. В настоящее время 30 высших учебных заведений реализуют 38 образовательных программ по искусственному интеллекту. Начиная с 2025 года, навыки применения искусственного интеллекта будут интегрированы во все образовательные программы, - сказал министр на Парламентских слушаниях в Мажилисе.

    Уже сегодня 95 высших учебных заведений ввели предметы по искусственному интеллекту в свои учебные планы.

    Кроме того, идет повышение квалификации преподавателей: 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы по ИИ, в том числе 7 757 преподавателей прошли сертифицированные курсы. В следующем году планируется достичь полного охвата, добавил Саясат Нурбек.

    Ранее сообщалось, что в начале учебного года обучение по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе прошли свыше 200 тысяч учителей, из них около 140 тысяч уже получили свидетельства. Наибольшую активность показали педагоги Шымкента, а также Туркестанской и Жамбылской областей. Большинство участников составили учителя начальных классов.

    Теги:
    Образование Саясат Нурбек Искусственный интеллект Наука и инновации ИИ школа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают