Насколько казахстанские учителя готовы к внедрению ИИ в школы

- Нашей главной задачей сегодня является адаптация высшего образования к требованиям эпохи искусственного интеллекта. В этом направлении достигнуты конкретные результаты. В настоящее время 30 высших учебных заведений реализуют 38 образовательных программ по искусственному интеллекту. Начиная с 2025 года, навыки применения искусственного интеллекта будут интегрированы во все образовательные программы, - сказал министр на Парламентских слушаниях в Мажилисе.

Уже сегодня 95 высших учебных заведений ввели предметы по искусственному интеллекту в свои учебные планы.

Кроме того, идет повышение квалификации преподавателей: 54% профессорско-преподавательского состава прошли курсы по ИИ, в том числе 7 757 преподавателей прошли сертифицированные курсы. В следующем году планируется достичь полного охвата, добавил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года обучение по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе прошли свыше 200 тысяч учителей, из них около 140 тысяч уже получили свидетельства. Наибольшую активность показали педагоги Шымкента, а также Туркестанской и Жамбылской областей. Большинство участников составили учителя начальных классов.