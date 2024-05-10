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    14:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Насколько Казахстан обеспечивает себя продовольствием

    продукты магазин
    Фото: Pixabay

    Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал на брифинге в Правительстве, насколько Казахстан способен обеспечивать себя продовольствием, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, Казахстан самостоятельно обеспечивает себя рыбой на 60%, творогом – 46%, яблоками – 80%, мясом кур – 73%, колбасными изделиями – 50%.

    - По сахару у нас 46% обеспеченность, включая тростник. Если без него, то всего 10%. Поэтому разработана дорожная карта, мы увеличиваем площади посевов сахарной свеклы. Для этого мы стимулируем орошение. Субсидирование мы увеличиваем с 50% до 80% на орошаемые технологии. Поэтому в этом году площадь увеличится на 10 тысяч гектаров, – заявил Айдарбек Сапаров.

    Он отметил, что Министерство сельского хозяйства ставит перед собой задачу увеличить обеспеченность сахаром до 50% к 2028 году. 

    Ранее Казахстан ввел запрет на экспорт сахара до конца лета. Ожидается, что эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.

    Теги:
    Правительство РК Минсельхоз Питание Продукты Сахар
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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