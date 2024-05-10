Насколько Казахстан обеспечивает себя продовольствием

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал на брифинге в Правительстве, насколько Казахстан способен обеспечивать себя продовольствием, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, Казахстан самостоятельно обеспечивает себя рыбой на 60%, творогом – 46%, яблоками – 80%, мясом кур – 73%, колбасными изделиями – 50%.

- По сахару у нас 46% обеспеченность, включая тростник. Если без него, то всего 10%. Поэтому разработана дорожная карта, мы увеличиваем площади посевов сахарной свеклы. Для этого мы стимулируем орошение. Субсидирование мы увеличиваем с 50% до 80% на орошаемые технологии. Поэтому в этом году площадь увеличится на 10 тысяч гектаров, – заявил Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что Министерство сельского хозяйства ставит перед собой задачу увеличить обеспеченность сахаром до 50% к 2028 году.

Ранее Казахстан ввел запрет на экспорт сахара до конца лета. Ожидается, что эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон.



