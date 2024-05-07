Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета. Эта мера позволит полностью обеспечить спрос казахстанцев на сахар в предстоящий летний сезон, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 6 мая под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон, до сбора нового урожая сахарной свеклы.

Фото: Правительство РК

Баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет около 256 тысяч тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).

— Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тысяч тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тысяч тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тысяч тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тысяч тонн, летом спрос доходит до 60 тысяч тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая, — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тысяч тонн.

В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны-участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Эта мера не коснется международного транзита.

Как сообщалось, Россия ввела временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В Армению разрешено экспортировать 28 тысячи тонн, в Беларусь — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Кыргызстан — 28,5 тысячи тонн.