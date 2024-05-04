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    05:42, 04 Май 2024 | GMT +6

    Временный запрет на экспорт сахара ввели в России

    сахар
    Фото: Kazinform

    Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    — Постановление об этом подписано, — говорится в Telegram-канале кабинета министров РФ.

     

    — Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, — отмечается в сообщении.

    Постановлением предусмотрены несколько исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В  Армению разрешено экспортировать 28 тысячи тонн, в Беларусь — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Кыргызстан — 28,5 тысячи тонн.

    Теги:
    Экспорт ЕАЭС Мировые новости Россия Сахар Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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