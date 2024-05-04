Временный запрет на экспорт сахара ввели в России

Правительство России ввело временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Постановление об этом подписано, — говорится в Telegram-канале кабинета министров РФ.

— Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка, — отмечается в сообщении.

Постановлением предусмотрены несколько исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В Армению разрешено экспортировать 28 тысячи тонн, в Беларусь — 5 тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Кыргызстан — 28,5 тысячи тонн.