Насколько изношены сети водо- и электроснабжения в Актюбинской области

Коммунальные предприятия Актюбинской области подали заявки по проекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Работа, направленная на модернизацию изношенной инженерной инфраструктуры, должна снизить показатели износа.

— В настоящее время износ сети водоснабжения АО «Aqtobe su-energy group» составляет 53,4%, сети водоснабжения 71,9%, сети теплоснабжения 53,9%. В ГКП «Алга жылу» сети водоотведение изношены на 62,8%, сети теплоснабжения на 86%. В ГКП «Бадамша сервис», вошедшем в Национальный проект, 87% сети водоотведения нуждаются в модернизации. В рамках проекта АО «Aqtobesu-energy group» подала заявку на общую сумму 9.53 миллиарда тенге, ГКП «Алга жылу» — на 949,61 миллиона тенге, ГКП «Бадамша сервис» — на 431,4 миллиона тенге, — сказал руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области Ерлан Дуйсен.

Распределяющее электроэнергию в регионе ТОО «Энергосистема» планирует подать запрос на работы стоимостью 10,91 миллиарда тенге. Потому что износ сетей составляет 75,96%.

Напомним, в прошлом году в селах Актюбинской области отключалось электричество в связи с обледенением электрических проводов. Тогда сообщалось, что требуется замена около 70 тысяч опор линий электропередачи.