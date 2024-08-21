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    14:32, 21 Август 2024 | GMT +6

    Насколько безопасно летать из-за частых повреждений самолетов в аэропорту Астаны

    самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В последнее время в аэропорту Астаны участились случаи повреждений воздушных судов. Насколько безопасно теперь на них летать? На этот вопрос ответили представители казахстанских авиакомпаний на брифинге в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Напомним, 1 августа фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании SCAT получил повреждения, в результате чего авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов на 20 рейсах. 8 августа еще один самолет перевозчика пострадал от урагана и града. 

    Коммерческий директор авиакомпании SCAT Николай Буряков сообщил, что простой одного воздушного судна составил 3 суток, другого - 10 суток. 

    - В настоящее время самолеты восстановлены, абсолютно безопасны для полетов. Заменены запчасти на новые. Выполняют полеты, - сказал он.

    Также 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. Была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапа. 

    Позже, из-за резкого ухудшения погодных условий в столице в аэропорту были повреждены еще 4 самолета авиакомпании Air Astana.

    Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога отметил, что все самолеты, которые поднимаются в воздух, проходят полностью техническое обслуживание. 

    - Ни один самолет с неисправностями не поднимется в воздух. Поэтому те самолеты, которые были повреждены градом, уже восстановлены, все находятся на линии и летают. Какие-то стояли 2 дня, другие - 4. Авиакомпания испытывала значительные неудобства. Но безопасность является основным приоритетом, - прокомментировал он.

    Теги:
    Самолет Авиация Транспорт Минтранспорта РК Аэропорт
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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