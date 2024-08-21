Насколько безопасно летать из-за частых повреждений самолетов в аэропорту Астаны

В последнее время в аэропорту Астаны участились случаи повреждений воздушных судов. Насколько безопасно теперь на них летать? На этот вопрос ответили представители казахстанских авиакомпаний на брифинге в Министерстве транспорта РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, 1 августа фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании SCAT получил повреждения, в результате чего авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов на 20 рейсах. 8 августа еще один самолет перевозчика пострадал от урагана и града.

Коммерческий директор авиакомпании SCAT Николай Буряков сообщил, что простой одного воздушного судна составил 3 суток, другого - 10 суток.

- В настоящее время самолеты восстановлены, абсолютно безопасны для полетов. Заменены запчасти на новые. Выполняют полеты, - сказал он.

Также 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. Была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапа.

Позже, из-за резкого ухудшения погодных условий в столице в аэропорту были повреждены еще 4 самолета авиакомпании Air Astana.

Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога отметил, что все самолеты, которые поднимаются в воздух, проходят полностью техническое обслуживание.