Насколько заполнены водохранилища Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Каким образом в Жамбылской области решить давние проблемы дефицита поливной влаги и увеличения поливных земель – обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Объем влаги в водоемах Жамбылской области на сегодняшний день составляет в среднем 69 процентов. Планируется повысить показатель до 80 процентов. Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

«Зимой снега не было. Однако сейчас на осадки жаловаться не приходится. Нужно эффективно использовать благоприятные погодные условия и собрать необходимое количество влаги. В прошлом году мы обещали фермерам, что воды хватит на все площади. И мы должны сдержать слово. Водорегулирующие установки в некоторых водоемах нуждаются в ремонте. Завершите очистку и коррекцию на каналах незамедлительно», - поручил аким области.

Глава региона раскритиковал ошибки, допущенные в ходе проектирования ремонта каналов, отметив, что это произошло из-за отсутствия контроля.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Муратхан Шукеев рассказал, что в данное время проводятся работы по заполнению водоемов.

По данным на 29 марта, заполненный объем жамбылских водоемов составляет в среднем 69 процентов. Планируется увеличить запасы воды до 80 процентов перед началом поливного сезона, в период вегетации. Однако возникают проблемы с пополнением отдельных водоемов, отметил спикер.

«Есть сложности со сбором воды в Райымбекский, Ынтымакский, Сасыкбайский, Кошенейский, Тастанский, Даутбайский, Тегистикский водоемы. Есть риск дефицита воды в этих водоемах в текущем году», - поделился глава управления.

По его словам, в 2021 - 2022 годах была запланирована реконструкция десяти водоемов, на сегодняшний день работы завершены на шести из них. Сдача этих водохранилищ и плотин ожидается до конца 2022 года. По прогнозам, после восстановления водоемов соберется 9,65 миллиона кубометров воды, что позволит включить в оборот 2 411 гектаров орошаемых площадей.

Директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Казыбек Бедебаев сообщил, что ведутся работы по очистке 572 километров находящихся на балансе филиала каналов от мусора, грязи, растений. На гидроструктурах осуществляется текущий ремонт.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Ербола Жиенкулова, 192 канала общей протяженностью 722,6 километра были очищены методом асар.

Аким области обратил особое внимание на эффективное использование грунтовых вод. Для этого необходимо увеличить количество скважин, восстановить старые скважины или пробурить новые.

По итогам собрания глава региона поставил перед ответственными лицами задачи - выращивание невлаголюбивых растений, использование влагосберегающих технологий, проведение агротехнических и мелиоративных работ, строгое соблюдение технологии севооборота, объединение мелких сельхозтоваропроизводителей в крупные кооперативы или агрохолдинги, использование качественных семян и удобрений, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Напомним, в южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В государственной программе по развитию Агропромышленного комплекса страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров. Принимаются меры по возвращению в государственную собственность поливных земель и передаче водохозяйственных объектов из коммунальной собственности в республиканскую для проведения капитального ремонта и полноценного их содержания.