Насколько загружены инфекционные стационары в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в больницах с коронавирусом находится 942 человека, загруженность инфекционных стационаров составляет 49,7%, передает корреспондента МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что за прошедшие сутки в области зарегистрировано 72 случая КВИ. Из них в городе Талдыкорган – 26, г. Капшагай – 12, Панфиловском районе – 9, Уйгурском районе – 6, Талгарском – 5, Енбекшиказахском и Жамбылском районах – по 3, Алакольском, Карасайском и Каратальском районах – по 2, Аксуском и Ескельдинском районах по одному случаю.

Также за прошедшие сутки в Алматинской области выписаны 119 человек. Регион находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.

«В больницах на лечении находится 942 человек. За сутки в больницы региона поступило 76 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 49,7%. Всего коек – 1 895. В реанимационном отделении – 35 пациентов, из них на аппарате ИВЛ – три человека, загруженность реанимационных коек составляет –18,6 % (188 коек)», - отметили в департаменте.

За последние три дня методом ПЦР лабораторно обследовано 5 263 человек. В регионе первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 837 380 человек. Из них за прошедшие сутки привито - 1820. Второй компонент вакцины получили 761 890 человек. Из них за прошедшие сутки привиты - 2316.