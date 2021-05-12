Насколько выросли объемы строительства жилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев сообщил о высокой динамике роста строительной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительная отрасль демонстрирует высокую динамику роста. Объем выполненных строительных работ вырос на 12,5%. Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской областях и г. Алматы.

«Активно ведется строительство жилья. По итогам января-апреля т.г. ввод жилья вырос на 13,3%, составив 3,5 млн. кв. м жилья. На этом фоне все регионы показали положительный рост, кроме Павлодарской и Алматинской областей», - заключил министр.

Ранее глава Миннацэкономики сообщил о том, что по итогам января-апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов.

Он также объявил о максимальном росте обрабатывающей промышленности за последние 10 лет. По словам министра, такое происходит впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. «Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали», - отметил А. Иргалиев.