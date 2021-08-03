Насколько выросли доходы сельских жителей в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал о ходе реализации пилотного проекта по повышению доходов сельских жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области проживает 1,2 млн населения. Из них 60%, то есть 608 тысяч человек – жители села. Из них 328 тысяч трудоспособных. По поручению Главы государства в 2019 году был запущен пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. На реализацию проекта из республики было выдано кредитов на сумму 7,5 млрд тенге по ставке 2,5%. Кроме того, из местного бюджета заложено 2 млрд денег. В результате охвачено 8337 дворов, 10 районов, 11 населенных пунктов с населением 51 тыс. человек, им выдано более 2400 кредитов»,- сказал Бердибек Сапарбаев на заседании Правительства.

По его словам, проект по повышению доходов сельского населения реализован по 5 направлениям: первое направление – использование земель возле дома, второе – увеличение поголовья скота, третье – использование пастбищ за пределами сел, четвертое – предоставление техники, пятое – оказание поддержки в открытии бизнеса.

«В результате в 11 селах уже приобретено более 45 тыс. голов скота, объединено более 10 тыс. га земель, созданы кооперативы, приобретено 190 единиц техники, создано 11 предприятий в сфере переработки и теплицы. В результате этого проекта официально зарегистрированы 2282 предпринимателя, создано 589 новых рабочих мест. За эти пять лет экономический эффект по нашему проекту составит не менее 14,5 млрд тенге», - сказал глава региона.

Вместе с тем, подчеркнул аким, самое главное – это снижение количества граждан, получающих адресную социальную помощь, в соответствии с поручением Правительства.

«Если в 2019 году их было 1615, то сейчас количество уменьшилось на 1058 и составило 557. В итоге средний доход жителей этого села увеличился с 44 тыс. тенге до 73 тыс. тенге. В прошлом году только в нашей области количество получателей АСП сократилось на 18 тысяч. Можно сказать, что это благодаря государственным программам. В настоящее время в нашей области в 78 населенных пунктах ни один человек не получает АСП, то есть все заняты, сами кормят свою семью. Дополнительно поступило более 600 млн налогов. Кроме того, за год выданные кредиты были полностью возвращены, 1 млрд 300 млн тенге мы отправили в дополнительный оборот», - заключил аким.



