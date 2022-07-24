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Насколько выросли цены на экспортируемые Казахстаном позиции
24 Июля 2022 14:31

Насколько выросли цены на экспортируемые Казахстаном позиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные факторы, повлиявшие на рост налоговых поступлений в Казахстан, назвали в Комитете государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За шесть месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,9%, алюминий - на 36,9%, цинк - на 35,4%, свинец - на 9,4%, медь - на 7,3% и золото - на 3,6%», - сообщили в ведомстве.

По данным КГД, ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 52,9% (средняя ставка за шесть месяцев 2021 г. – $ 56,7 за 1 тонну, шесть месяцев 2022 г. – $ 86,7 за 1 тонну).

Ранее с ообщалось, что план по налоговым поступлениям в государственный бюджет за шесть месяцев 2022 года исполнен на 106,4 %. При плане 6 718,0 млрд тенге поступило 7 150,1 млрд тенге с перевыполнением на 432,2 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2 281,0 млрд тенге, или в 1,5 раза.


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Автор:
Корреспондент
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