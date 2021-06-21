Насколько в Казахстане увеличилась численность поголовья скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличена численность крупного рогатого скота на 5,6% до 7,8 млн. голов, мелкого рогатого скота, лошадей. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях коронакризиса агропромышленный комплекс стал одним из факторов повышения устойчивости и самодостаточности национальной экономики. В прошлом году объем инвестиций в сельское хозяйство увеличился на 15%, а инвестиции в производство продуктов питания – на 13,5%», – сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что в рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности по 29 основным продтоварам реализовано 59 проектов, в том числе 48 молочно-товарных ферм, 3 мясокомбината и 8 птицефабрик, которые произвели продукции объемом более 220 тыс. тонн.

«Увеличена численность крупного рогатого скота на 5,6% до 7,8 млн голов, мелкого рогатого скота, лошадей. Намолочено 20,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество зерна повышено до 80% — это лучший результат за последние 5 лет», – отметил Аскар Мамин

В заключение премьер заявил, что в глобальном рейтинге продовольственной безопасности 2020 года Казахстан улучшил свои позиции до 32 места среди 113 стран.