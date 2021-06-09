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Насколько увеличилась доля элитных семян в посевах казахстанских аграриев

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2021, 15:08
Насколько увеличилась доля элитных семян в посевах казахстанских аграриев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличилась доля элитных семян в посевах казахстанских аграриев, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За счет оказываемой государственной поддержки увеличилась доля элитных семян в посевах с 6,5% в 2019 году до 6,8% в 2020 году. В свою очередь снизилась доля низкокачественных семян с 9,2% до 7,2%», - сказал Сапархан Омаров.

Было отмечено, что по итогам года внесено 533 тыс. тонн минеральных удобрений или 20,6% от научно-обоснованной потребности. Для сравнения в 2019 году этот показатель был равен 18,1%.

Ранее сообщалось, что объем господдержки сферы сельского хозяйства в прошлом году был доведен до 366 млрд. тенге.

«Прошлый год для всей экономики страны и для агропромышленного комплекса был сложным. Выбранная государством аграрная политика за последние годы, а также антикризисные меры, принятые в прошлом году, позволили в сложных условиях, связанных с пандемией коронавируса обеспечить стабильное развитие отечественного АПК», - отметил Сапархан Омаров.

Министр сельского хозяйства сообщил, что объем господдержки отрасли в прошлом году с учетом антикризисных мер был доведен до 366 млрд тенге, что на 13% больше уровня 2019 года.


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