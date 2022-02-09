Насколько сократятся вредные выбросы благодаря газификации в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько сократятся вредные выбросы в атмосферу благодаря газификации в столице, рассказал руководитель управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Толеген Кулушев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечивает снижение выбросов на 40 тысяч тонн в год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов», - сказал Толеген Кулушев.

Ранее он сообщил, когда столичную ТЭЦ -3 полностью переведут на газ.

«По ТЭЦ-3 в отопительный сезон на 2022-2023 год планируется запуск на газу, что даст прирост тепловой мощности. Угольную часть планируем завершить в 2023 году», - уточнил Толеген Кулушев. Спикер также отметил, что на дополнительно запрошенные средства в целях повышения надежности теплоснабжения столицы в 2022 году планируется провести реконструкцию трех км трубопроводов.







