Насколько рентабельно сельское хозяйство – статистика СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аграрии Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года получили более 116 млрд тенге прибыли от реализации продукции растениеводства и животноводства. Такие данные приводит департамент статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, продукцию растениеводства сельхозформирования реализовали на сумму 109,6 млрд тенге. Большая часть прибыли получена от продажи пшеницы – 63,9 млрд тенге. Ячмень аграрии реализовали на 7,5 млрд тенге, картофель – на 900 млн тенге. В отчетных данных нет информации о продаже масличных культур. Именно на них последние несколько лет делают ставку в области и расширяют под этот вид посевов площади.

В департаменте статистики посчитали, что уровень рентабельности в растениеводстве превысил 50%. Наибольшую прибыль в этой отрасли получили агроформирования района имени Г. Мусрепова, Есильского и М. Жумабаева.

В животноводстве уровень рентабельности ниже – 23%. При этом почти 39% рентабельности приходится на реализацию молока, 38% - мяса лошадей и более 35% - мяса овец и коз. Производство молока, согласно статданным, является наиболее прибыльным. На его долю приходится 63,5% прибыли отрасли животноводства. Наибольшую прибыль в этой сфере получили сельхозформирования Кызылжарского района.