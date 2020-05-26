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Насколько расширится «зеленый пояс» столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима города Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев ходе прямой трансляции в программе Elorda live на телеканале «ASTANA TV» рассказал о планах по озеленению столицы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По городу Нур-Султану на сегодняшний день высажено около 1 миллиона деревьев. В 2018 году было посажено 19 тысяч лиственных и хвойных деревьев, а в 2019 году - 114 тысяч. В этом году эта работа будет продолжена. В городе сейчас увеличивается количество парков. 50 общественных мест уже строятся. В местах, где отдыхают люди, деревья будут высажены осенью и весной. Из года в год мы хотим акитивизировать эту работу. Самое главное, что нас радует, – зеленый пояс, созданный по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева. Он стал нашей гордостью», - отметил Алтынбек Кайсагалиев.
По его словам, зеленый пояс на сегодняшний день с одной стороны защищает город от ветра, а с другой - очищает воздух.
«Деревья, посаженные 20 лет тому назад, сейчас превратились в лес. Затем эта территория станет местом отдыха для туристов. В этом году планируется посадить деревья еще на 350 га земли», - заключил заместитель акима города Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев.
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