Насколько повысят зарплаты ветеринаров в 2022 году в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет реформирована отечественная система ветеринарии, рассказал на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня я хотел бы проинформировать о той работе, которая проводится Министерством сельского хозяйства по решению ряда ключевых и актуальных вопросов текущего периода в контексте задач, поставленных Главой государства по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса», - сказал Ербол Карашукеев.
Министр отметил, что первый вопрос – это реформирование системы ветеринарии.
«На сегодняшний день нами тщательно проанализировано нынешнее состояние этой системы, выявлены проблемные вопросы и причины их возникновения. На этой основе уже выработаны подходы к их решению. В частности, теперь все контрольно-надзорные функции в системе ветеринарии будут сосредоточены в одном ведомстве, а именно, в комитете ветеринарного надзора и контроля Министерства сельского хозяйства», - сообщил Ербол Карашукеев.
Глава МСХ добавил, что ветеринарные службы местных исполнительных органов будут выполнять только исполнительские функции.
«Во-вторых, со следующего года в среднем на 68 % повышается заработная плата практических ветеринарных работников», - отметил Ербол Карашукеев.
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