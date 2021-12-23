Насколько повысят зарплаты ветеринаров в 2022 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет реформирована отечественная система ветеринарии, рассказал на брифинге в СЦК министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я хотел бы проинформировать о той работе, которая проводится Министерством сельского хозяйства по решению ряда ключевых и актуальных вопросов текущего периода в контексте задач, поставленных Главой государства по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр отметил, что первый вопрос – это реформирование системы ветеринарии.

«На сегодняшний день нами тщательно проанализировано нынешнее состояние этой системы, выявлены проблемные вопросы и причины их возникновения. На этой основе уже выработаны подходы к их решению. В частности, теперь все контрольно-надзорные функции в системе ветеринарии будут сосредоточены в одном ведомстве, а именно, в комитете ветеринарного надзора и контроля Министерства сельского хозяйства», - сообщил Ербол Карашукеев.

Глава МСХ добавил, что ветеринарные службы местных исполнительных органов будут выполнять только исполнительские функции.

«Во-вторых, со следующего года в среднем на 68 % повышается заработная плата практических ветеринарных работников», - отметил Ербол Карашукеев.