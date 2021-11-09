Насколько потеплел климат в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Нурлан Абаев рассказал о климатических изменениях в столице Казахстана за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Большой современный город сильно влияет на климат. Он формирует свой местный климат, а на отдельных его улицах и площадях создаются своеобразные микроклиматические условия, определяемые городской застройкой, покрытием улиц, распределением зеленых насаждений и другим», - сказал Нурлан Абаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».
Самый холодный месяц – январь: средняя температура равна ‑14,2 °С, ночью температура может опускаться ниже 20 °С мороза, а днем повышаться до ‑10 °С. Абсолютный минимум в городе отмечен в январе 1893 г. и составляет ‑51,6 °С.
Самый жаркий месяц – июль: средняя температура составляет 20,8 °С, ночные температуры в среднем около 15,0 °С, а днем воздух прогревается до 26 °С и выше, 22‑го июля 1936 г. был зарегистрирован абсолютный максимум температуры воздуха в городе, который составил +41,6 °С.
«В этом столетии (2001‑2020 гг.) самая высокая температура (+40,1 °С) наблюдалась 7‑го июля 2005 г., что ниже абсолютного максимума на 1,5 °С. Самая низкая температура (‑40,6 °С) была зафиксирована 15‑го декабря 2012 г., что на 11 градусов выше абсолютного минимума 1893 года», - отметил спикер.
В таблице 1 приведены среднемесячные температуры воздуха осредненные за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг. Анализ данных показывает, что за последний 20 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,5 С 0 .
Таблица 1
Среднемесячная температура воздуха С0 за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг.
|
Период
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Год
|
1980-2000
|
-14.1
|
-14.5
|
-8.7
|
5.0
|
13.4
|
19.5
|
21.1
|
18.6
|
12.1
|
4.2
|
-6.7
|
-12.1
|
3.2
|
2001-2020
|
-14.4
|
-13.9
|
-6.6
|
5.9
|
14.1
|
19.6
|
20.8
|
19.0
|
12.5
|
4.6
|
-5.5
|
-12.0
|
3.7
По его словам, в столице уменьшилась скорость ветра.
«Во все сезоны года, среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась от 3,6 до 2,8 м/с. Преобладающее направление ветра изменилось с юго-западного на южное направление», - отметил спикер.
Рис.1 Среднегодовая скорость ветра м/с по МС Нур-Султан за периоды 1980-2000 и 2001-2020гг.
Рис.2 Среднегодовая скорость ветра м/с по МС Нур-Султан за периоды 1980-2000 и 2001-2020гг.
Он также подчеркнул, что во все месяцы года увеличиваются число случаев со штилем. Если до 2000-х годов число случаев со штилем менялось от 35 до 51 случаев, то после увеличилось от 55 до 81 случая в течение года. В году максимальный число случаев со штилем наблюдется в августе.
Таблица 2
Метели.
|
Число дней с метелью.
|
Период
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
год
|
1980-2000
|
6
|
6
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4
|
27
|
2001-2020
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
14
|
Сократилось и число пыльных бурь.
Число дней с пыльной бурей.
|
Период
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Год
|
1980-2000
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
11
|
2001-2020
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
9
Согласно таблице 2. Во все сезоны года сокращаются дни с неблагоприятными погодными явлениями - такие как метели и пыльные бури. За период с 2001 г. по 2020 гг. число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней). Число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней .
Суровость зимы во все времена была одним из главных климатических показателей столицы.
Таблица 3
Индекс* суровости зимы за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг.
|
Период
|
I
|
II
|
XII
|
1980-2000
|
3,2
|
3,3
|
3,1
|
2001-2020
|
2,9
|
2,8
|
2,7
«Анализ данных показывает, что за последние 20 лет характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровой», - сказал Н. Абаев .
*По шкале для характеристики «суровости погоды», если значение индекса больше 2 и меньше 3, то оно считается умеренно суровым. Если значения индекса превышает 3 и меньше 4, то оно характеризуется как суровое.
Как итог, з а период с 2001 г. по 2020 гг:
- среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась от 3,6 до 2,8 м/с.
- число случаев со штилем увеличилось в два раза.
- число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней).
- число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней.
- характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровой.
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