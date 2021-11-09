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Насколько потеплел климат в Нур-Султане

9 Ноября 2021 15:30
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Насколько потеплел климат в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Нурлан Абаев рассказал о климатических изменениях в столице Казахстана за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Большой современный город сильно влияет на климат. Он формирует свой местный климат, а на отдельных его улицах и площадях создаются своеобразные микроклиматические условия, определяемые городской застройкой, покрытием улиц, распределением зеленых насаждений и другим», - сказал Нурлан Абаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Самый холодный месяц – январь: средняя температура равна ‑14,2 °С, ночью температура может опускаться ниже 20 °С мороза, а днем повышаться до ‑10 °С. Абсолютный минимум в городе отмечен в январе 1893 г. и составляет ‑51,6 °С.

Самый жаркий месяц – июль: средняя температура составляет 20,8 °С, ночные температуры в среднем около 15,0 °С, а днем воздух прогревается до 26 °С и выше, 22‑го июля 1936 г. был зарегистрирован абсолютный максимум температуры воздуха в городе, который составил +41,6 °С.

«В этом столетии (2001‑2020 гг.) самая высокая температура (+40,1 °С) наблюдалась 7‑го июля 2005 г., что ниже абсолютного максимума на 1,5 °С. Самая низкая температура (‑40,6 °С) была зафиксирована 15‑го декабря 2012 г., что на 11 градусов выше абсолютного минимума 1893 года», - отметил спикер.

В таблице 1 приведены среднемесячные температуры воздуха осредненные за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг. Анализ данных показывает, что за последний 20 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,5 С 0 .

Таблица 1

Среднемесячная температура воздуха С0 за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг.

Период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

1980-2000

-14.1

-14.5

-8.7

5.0

13.4

19.5

21.1

18.6

12.1

4.2

-6.7

-12.1

3.2

2001-2020

-14.4

-13.9

-6.6

5.9

14.1

19.6

20.8

19.0

12.5

4.6

-5.5

-12.0

3.7

По его словам, в столице уменьшилась скорость ветра.

«Во все сезоны года, среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась от 3,6 до 2,8 м/с. Преобладающее направление ветра изменилось с юго-западного на южное направление», - отметил спикер.

Рис.1 Среднегодовая скорость ветра м/с по МС Нур-Султан за периоды 1980-2000 и 2001-2020гг.

Рис.2 Среднегодовая скорость ветра м/с по МС Нур-Султан за периоды 1980-2000 и 2001-2020гг.

Он также подчеркнул, что во все месяцы года увеличиваются число случаев со штилем. Если до 2000-х годов число случаев со штилем менялось от 35 до 51 случаев, то после увеличилось от 55 до 81 случая в течение года. В году максимальный число случаев со штилем наблюдется в августе.

Таблица 2

Метели.

Число дней с метелью.

Период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

1980-2000

6

6

4

2

2

2

2

4

27

2001-2020

3

3

2

1

1

1

3

14

Сократилось и число пыльных бурь.

Число дней с пыльной бурей.

Период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

1980-2000

1

2

2

2

2

2

11

2001-2020

2

2

2

1

1

1

9

Согласно таблице 2. Во все сезоны года сокращаются дни с неблагоприятными погодными явлениями - такие как метели и пыльные бури. За период с 2001 г. по 2020 гг. число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней). Число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней .

Суровость зимы во все времена была одним из главных климатических показателей столицы.

Таблица 3

Индекс* суровости зимы за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг.

Период

I

II

XII

1980-2000

3,2

3,3

3,1

2001-2020

2,9

2,8

2,7

«Анализ данных показывает, что за последние 20 лет характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровой», - сказал Н. Абаев .

*По шкале для характеристики «суровости погоды», если значение индекса больше 2 и меньше 3, то оно считается умеренно суровым. Если значения индекса превышает 3 и меньше 4, то оно характеризуется как суровое.

Как итог, з а период с 2001 г. по 2020 гг:

- среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась от 3,6 до 2,8 м/с.

- число случаев со штилем увеличилось в два раза.

- число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней).

- число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней.

- характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровой.


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#Нур-Султан   #Казгидромет   #Погода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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