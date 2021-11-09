Насколько потеплел климат в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Научно-исследовательского центра РГП «Казгидромет» Нурлан Абаев рассказал о климатических изменениях в столице Казахстана за последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большой современный город сильно влияет на климат. Он формирует свой местный климат, а на отдельных его улицах и площадях создаются своеобразные микроклиматические условия, определяемые городской застройкой, покрытием улиц, распределением зеленых насаждений и другим», - сказал Нурлан Абаев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Самый холодный месяц – январь: средняя температура равна ‑14,2 °С, ночью температура может опускаться ниже 20 °С мороза, а днем повышаться до ‑10 °С. Абсолютный минимум в городе отмечен в январе 1893 г. и составляет ‑51,6 °С.

Самый жаркий месяц – июль: средняя температура составляет 20,8 °С, ночные температуры в среднем около 15,0 °С, а днем воздух прогревается до 26 °С и выше, 22‑го июля 1936 г. был зарегистрирован абсолютный максимум температуры воздуха в городе, который составил +41,6 °С.

«В этом столетии (2001‑2020 гг.) самая высокая температура (+40,1 °С) наблюдалась 7‑го июля 2005 г., что ниже абсолютного максимума на 1,5 °С. Самая низкая температура (‑40,6 °С) была зафиксирована 15‑го декабря 2012 г., что на 11 градусов выше абсолютного минимума 1893 года», - отметил спикер.

В таблице 1 приведены среднемесячные температуры воздуха осредненные за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг. Анализ данных показывает, что за последний 20 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,5 С 0 .

Таблица 1

Среднемесячная температура воздуха С0 за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг.

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 1980-2000 -14.1 -14.5 -8.7 5.0 13.4 19.5 21.1 18.6 12.1 4.2 -6.7 -12.1 3.2 2001-2020 -14.4 -13.9 -6.6 5.9 14.1 19.6 20.8 19.0 12.5 4.6 -5.5 -12.0 3.7

По его словам, в столице уменьшилась скорость ветра.

«Во все сезоны года, среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась от 3,6 до 2,8 м/с. Преобладающее направление ветра изменилось с юго-западного на южное направление», - отметил спикер.

Рис.1 Среднегодовая скорость ветра м/с по МС Нур-Султан за периоды 1980-2000 и 2001-2020гг.

Рис.2 Среднегодовая скорость ветра м/с по МС Нур-Султан за периоды 1980-2000 и 2001-2020гг.

Он также подчеркнул, что во все месяцы года увеличиваются число случаев со штилем. Если до 2000-х годов число случаев со штилем менялось от 35 до 51 случаев, то после увеличилось от 55 до 81 случая в течение года. В году максимальный число случаев со штилем наблюдется в августе.

Таблица 2

Метели.

Число дней с метелью. Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 1980-2000 6 6 4 2 2 2 2 4 27 2001-2020 3 3 2 1 1 1 3 14 Сократилось и число пыльных бурь. Число дней с пыльной бурей. Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 1980-2000 1 2 2 2 2 2 11 2001-2020 2 2 2 1 1 1 9

Согласно таблице 2. Во все сезоны года сокращаются дни с неблагоприятными погодными явлениями - такие как метели и пыльные бури. За период с 2001 г. по 2020 гг. число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней). Число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней .

Суровость зимы во все времена была одним из главных климатических показателей столицы.

Таблица 3

Индекс* суровости зимы за периоды 1980-2000 и 2001-2020 гг.

Период I II XII 1980-2000 3,2 3,3 3,1 2001-2020 2,9 2,8 2,7

«Анализ данных показывает, что за последние 20 лет характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровой», - сказал Н. Абаев .

*По шкале для характеристики «суровости погоды», если значение индекса больше 2 и меньше 3, то оно считается умеренно суровым. Если значения индекса превышает 3 и меньше 4, то оно характеризуется как суровое.

Как итог, з а период с 2001 г. по 2020 гг:

- среднегодовая скорость ветра за последние 20 лет уменьшилась от 3,6 до 2,8 м/с.

- число случаев со штилем увеличилось в два раза.

- число дней с метелью стало меньше в два раза (с 27-дней на 14 дней).

- число дней с пыльной бурей сократилось с 11 на 9 дней.

- характеристика зимних месяцев города изменилась от суровой к умеренно суровой.