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Насколько Минсельхоз РК готов к посевной кампании

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Марта 2022, 10:13
Насколько Минсельхоз РК готов к посевной кампании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о готовности к весенне-полевым работам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях своевременного и качественного проведения посевной кампании в Министерстве создан и действует Оперативный штаб, призванный своевременно решать все возникающие проблемные вопросы весенне-полевых работ», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Он сообщил, что по поручению Главы государства Министерством совместно с регионами начата перепроверка готовности сельскохозяйственной техники, запасов семян и удобрений.

«В настоящее время готовность техники составляет 95%, к началу массового проведения весенне-полевых работ составит 100%. Начата отгрузка в регионы удешевленного дизельного топлива, в целом на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн, что больше на 20 тысяч тонн, чем в 2021 году, по цене на 12-15% ниже рыночной. Засыпано 2,3 млн тонн семян или 100% от плана», - добавил министр.

Правительство РК   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
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