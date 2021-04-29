Насколько Казахстан зависит от импортных продуктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о предпринимаемых Правительством мерах против импортозависимости в сфере продовольствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Республике Казахстан 80% зависимости от импортных продовольственных товаров не наблюдается. По всем основным продовольственным товарам из списка социально-значимых Казахстан обеспечен на 80% и более», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, из 29 основных видов продовольственных товаров, обеспеченность 80% и более составляет по 23 товарам.

«Исключение составляют 6 видов продовольственных товаров, по которым имеется импортозависимость в пределах 20-50%: мясо птицы (42%), колбасные изделия (39,5%), сыр и творог (48,6%), яблоки (27%), сахар (31,1%) и рыба (25,1%)», - отметил зампремьера.

«В целях увеличения производства вышеуказанной продукции реализуется соответствующий Комплексный план по импортозамещению на 2021-2023 годы, который предусматривает ряд мер по поддержке инвестиционных проектов по каждому из направлений, в том числе по обеспечению льготным кредитованием и субсидированием, развитию инфраструктуры и обеспечению земельными ресурсами, защите внутреннего рынка, а также по обеспечению и подготовке кадров», - заключил Р. Скляр.