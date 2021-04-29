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    15:28, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Насколько Казахстан зависит от импортных продуктов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр сообщил о предпринимаемых Правительством мерах против импортозависимости в сфере продовольствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в Республике Казахстан 80% зависимости от импортных продовольственных товаров не наблюдается. По всем основным продовольственным товарам из списка социально-значимых Казахстан обеспечен на 80% и более», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, из 29 основных видов продовольственных товаров, обеспеченность 80% и более составляет по 23 товарам.

    «Исключение составляют 6 видов продовольственных товаров, по которым имеется импортозависимость в пределах 20-50%: мясо птицы (42%), колбасные изделия (39,5%), сыр и творог (48,6%), яблоки (27%), сахар (31,1%) и рыба (25,1%)», - отметил зампремьера.

    «В целях увеличения производства вышеуказанной продукции реализуется соответствующий Комплексный план по импортозамещению на 2021-2023 годы, который предусматривает ряд мер по поддержке инвестиционных проектов по каждому из направлений, в том числе по обеспечению льготным кредитованием и субсидированием, развитию инфраструктуры и обеспечению земельными ресурсами, защите внутреннего рынка, а также по обеспечению и подготовке кадров», - заключил Р. Скляр.


    Теги:
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