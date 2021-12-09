Насколько эффективны экспресс-тесты на коронавирус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученые Алматы и главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказали, насколько эффективны экспресс-тесты на коронавирус по сравнению с ПЦР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мной была создана научная группа для того, чтобы подготовить научное обоснование для широкого применения экспресс-тестов для диагностики, оперативной организации противоэпидемиологических мероприятии. Мы эту работу начали еще в апреле», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения.

Президент Ассоциации лабораторной медицины и экспертиз Райхан Мамырова надеется, что результаты научного проекта могут лечь в основу национального тестирования.

«Эти тесты широко применяются во всем мире, и для нас было важно понимать эффективность этих тестов. Была изучена чувствительность тестов, мы их сравнивали с другими методами, потому что экспресс-тест на антиген во всем мире идет как диагностика первой линии. Можно ли его поставить наравне с диагностикой ПЦР? - перед нами стоял этот вопрос. Наша группа доказала эффективность применения данных тестов», - отметила она.

Спикер уточнила, что в проекте участвовали 10 медицинских лабораторий и 10 производителей экспресс-тестов разных стран, три из которых имели рекомендации ВОЗ. Среди них есть и казахстанские производители.

Доктор медицинских наук, профессор, президент ОО «Центрально-Азиатского объединения медицинской лабораторной диагностики и экспертизы» Мустафа Рысұлы подчеркнул, что такое научное исследование в Казахстане проводилось впервые. Он отметил, что идея была простая - насколько эффективны экспресс-тесты по сравнению с ПЦР-тестами.

«Наше исследование показало простую вещь. По своим характеристикам, в среднем, если сравнивать средние характеристики 2000 исследований на ПЦР и 2000 исследований на тесты, они одинаковые практически. Но есть одна деталь, которую, кроме нас, никто в мире еще не отмечал. Это то, что экспресс-тесты на 1,5% специфичнее по отношению к возбудителю чем ПЦР-тесты. Это деталь немного поражает, но, с другой стороны, это хорошо. Значит мы подобрали правильно тесты, а тесты были подобраны те, которые рекомендовала ВОЗ. Поэтому я считаю, можно сказать, что такая передовая научная работа, имеющая актуальность и новизну, проведена в Алматы при поддержке акимата, УОЗ, ДСЭК», - сказал профессор.

Жандарбек Бекшин также объяснил, что основной целью исследования была доказать, что тесты могут самостоятельно использоваться в диагностике, в организации профилактических мероприятий и параллельно с ПЦР-тестами.

«Почему мы тщательно провели эту работу? Потому что обращали внимание на скорость. В течение 15-20 минут можно получить результат, в отличие от ПЦР. Раньше, вы помните, это до суток доходило, потом снизилось до 8-12 часов, далее - до 6 часов. Есть более совершенные ПЦР, но такой оперативности и скорости, как экспересс-тесты, ПЦР еще не достигли. В течение 15-20 минут мы можем получить результат на руки, на месте», - сказал Бекшин.

Спикер также заявил, что ПЦР-тесты стоят дороже по сравнению с экспресс-тестами.