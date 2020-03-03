Насколько эффективно работает концепция РОП в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане концепция РОП осуществляется не так давно, но уже показывает свою эффективность в сфере переработки и утилизации твердых бытовых отходов, а также в улучшении экологической обстановки. Насколько эффективно работает система и что изменилось с момента внедрения РОП, читайте в материале МИА «Казинформ».

Для начала нужно определить, что такое РОП и в чем заключается его работа. РОП - расширенная ответственность производителей (импортеров). Это стратегия в области охраны окружающей среды, направленная на снижение негативного воздействия на экологию, оказываемого продукцией на протяжении всего периода путем возложения ответственности за ущерб, наносимый продукцией и особенно обязанности по сбору, переработке и окончательной утилизации продукта на ее производителя или импортера.

На сегодня в мире существует около 400 действующих систем РОП, большинство из которых реализуются операторами - специально созданными уполномоченными организациями.

Согласно Концепции по переходу РК к «зеленой» экономике, одним из основных направлений является совершенствование сферы управления отходами, а также внедрение принципа РОП с целью покрытия части расходов на сбор и утилизацию отходов упаковки, электронного и электрического оборудования, транспортных средств, аккумуляторов и других товаров после использования.

В Казахстане принцип РОП действует с 1 января 2016 года. А постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определено ТОО «Оператор РОП».

Как отмечают эксперты, РОП как инструмент позволяет не только нарастить объемы сбора и переработки отходов, но и поддержки отечественных производителей. В частности, за период действия РОП значительно возросли объемы производства и реализации на внутреннем рынке отечественных автомобилей, аккумуляторов, смазочных масел.

В соответствии с Концепцией по переходу к «зеленой» экономике, к 2030 году необходимо достигнуть не менее 40% уровня переработки отходов. На момент внедрения РОП уровень переработки в стране составлял всего 2,7%. После внедрения данный показатель составляет 14%. Кроме того, принимаются меры по утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса по поручению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. На данный момент в Казахстане в отрасли переработки отходов работают 171 субъект МСБ.

В этой связи также возникает вопрос по поводу того, чем занимается оператор РОП. В целом, практика и модель работы РОП успешна и практикуется в передовых странах мира. Впервые внедренный в странах ОЭСР принцип РОП успешно применяется во всем мире в государствах, где уделяется особое внимание вопросам охраны окружающей среды, и заключается в возложении на производителей и импортеров продукции ответственности за поставленный ими на рынок продукт на протяжении всего жизненного цикла.

В 2018 году ОЭСР провела исследование касательно реализации РОП в Казахстане, по итогам которого сделаны выводы о соответствии системы РОП в нашей стране основным рекомендациям этой организации. Оператор вовлечен в процесс поиска и привлечения инвесторов для организации энергетической утилизации отходов. При внедрении энергетической утилизации ТБО в 6 регионах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Тараз, Актобе, Караганда) достижения уровня переработки ТБО в стране планируется довести до 30% к 2025 году.

Нужно также отметить, что оператор «РОП» осуществляет широкую поддержку предприятиям, занятым в области переработки отходов и утилизации.

В Казахстане постепенно внедряется раздельный сбор ТБО. В 2018-2019 годах при финансовой поддержке оператора в 10 регионах и городе Нур-Султане установлено 12 196 контейнеров для раздельного сбора, в 8 регионах - 147 приемных пунктов, приобретено 28 единиц специализированных автомобилей. Также в 11 регионах был установлен 2 321 контейнер для ртутьсодержащих ламп и химических источников питания.

На сегодня прорабатывается вопрос внедрения раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) еще в четырех городах, это - Актобе, Семей, Туркестан и Усть-Каменогорск.

Какова инвестиционная привлекательность в этой отрасли? До введения РОП инвесторы не видели перспектив в и не вкладывали деньги в совершенствование системы утилизации. Таким образом, на оператора РОП возложена задача по созданию инфраструктуры для утилизации отходов в Республике Казахстан, а также обязанности по организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и утилизации таких отходов. Вместе с тем, необходимо отметить, что аналогичные утилизационные сборы предусмотрены и в других государствах-членах ЕАЭС, так, в Российской Федерации и Республике Беларусь действует утилизационный сбор с 2012 и 2014 годов соответственно.

Меры по экологизации транспортной отрасли не стали внезапным решением – в мае 2013 года Президент РК утвердил Концепцию перехода к «зеленой» экономике, ключевыми направлениями которой являются решение проблемы управления отходами и развитие «чистого» транспорта.

Результаты мероприятий по сбору старых автомобилей демонстрируют своевременность принятых мер.

Как отмечают эксперты, меры по утилизации автомобилей в Казахстане позволят решить сразу несколько задач: вывод устаревших автомобилей, приносящих вред экологии, жизни и безопасности людей, из отечественного автопарка; формирование необходимого стимула для развития отрасли авторесайклинга ; создание дополнительного импульса к развитию национальной автомобильной промышленности и один из важных аспектов -это вторичное использование полученного сырья.

Оператор имеет значительные результаты в сфере переработки транспортных средств. С «нуля» была создана отрасль авторециклинга. В Карагандинской области построен высокотехнологичный завод, аналогов которому нет в Центральной Азии. Применение новейших технологий позволяет утилизировать 90 % извлекаемых из транспортных средств компонентов.

Оператором РОП уделяется также большое внимание повышению существующего уровня экологического сознания и экологической культуры населения. Запущены образовательные проекты, осуществляется пропаганда раздельного сбора ТБО в Нур-Султане, Петропавловске, Темиртау, Семее.

В целом по стране проводится комплексная работа, направленная на повышение осведомленности граждан различных возрастных категорий по вопросам обращения с отходами.