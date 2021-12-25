Насколько эффективна вакцинация детей от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач общей практики городской поликлиники №36 города Алматы Рауан Нуркенов рассказал о важности вакцинации против коронавируса среди подростков и ответил на интересующие всех вопросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Насколько эффективна вакцинация детей от коронавируса?

- На текущий день мы отмечаем резкий спад количество инфицированных детей и подростков. В связи с чем, можем отметить, что вакцинация детей и подростков «Comirnaty» (Pfizer) показывает хорошую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Нужно ли вакцинироваться детям, переболевшим COVID-19?

- Да, поскольку коронавирус у некоторых детей проходит либо бессимптомно, либо в легкой форме. И поскольку дети и подростки находятся в непосредственно в тесном контакте между собой, риск заразиться вирусом повышается. Именно по этой причине профилактическая вакцинация детей и подростков сейчас стоит в первой важности.

- Почему вакцину от КВИ нужно обязательно получить в два этапа?

- Вакцинация от КВИ в два этапа обеспечивает, в первую очередь, безопасность, поскольку нагрузка на иммунитет идет не в полную силу, а в двое меньше. Тем самым обеспечивается легкая переносимость вакцины организмом человека и формированием иммунитета, антител к антигенам КВИ и как итог статистика тяжелых клинических течений коронавируса снижается.

- Почему вакцинируют детей именно с 12 лет?

- Вакцина «Comirnaty» (Pfizer) включена в список рекомендованных ВОЗ. Проводились неоднократные исследования показали достаточную эффективность и безопасность среди детей и подростков в возрастной группе от 12 до 17 лет. По этой причине вакцинация детей от COVID-19 начинается именно с этого возраста.

- Разрешат ли в дальнейшем вакцинировать подростков от коронавируса другими препаратами, кроме Pfizer?

- На данный момент основываясь проведенным исследованиям в эффективности и безопасности для детей в возрасте 12-17 лет соответствует только вакцина «Comirnaty» Pfizer (США), одобренная ВОЗ.

- Возможна ли аллергическая реакция у детей на вакцину от коронавируса?

- Аллергическая реакция на вакцину «Comirnaty» возможна только в случае индивидуальной непереносимости некоторых компонентов вакцины. Такого как полиэтиленгликоль. Индивидуальная непереносимость на компоненты вакцины уточняются у вакцинируемого ребенка при предварительном опросе и в дальнейшем обследовании терапевтом, участковым врачом, узкими специалистами и подтверждаются лабораторными данными.

- Спасибо!