Насколько эффективна ревакцинация от COVID-19, рассказала врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с ноября начнется ревакцинация от коронавируса. О том, насколько сейчас необходима повторная прививка, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала Главный врач городской поликлиники №36 города Алматы Гүлжайнат Тілеген.

- Расскажите, пожалуйста, нужна ли повторная прививка от коронавируса?

- Для начала хочу отметить, что повторная прививка (ревакцинация) направлена на поддержание иммунитета, выработанного, предыдущими вакцинациями. Обычно проводится через несколько месяцев или лет после вакцинации, поскольку со временем эффект от вакцины может ослабевать. Что касается коронавирусной инфекции, то на сегодня регулярно появляются новые штаммы COVID-19, повторная прививка позволяет сформировать достаточный уровень антител для защиты от всех штаммов новой коронавирусной инфекции. Поэтому тем, кто уже проходил вакцинацию, а также людям, переболевшим коронавирусом, необходима процедура ревакцинации.

- Можно ли повторно привиться другой вакциной?

- Ревакцинация идентичной вакциной будет возможна. То есть, лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами «Спутник V» – могут ревакцинироваться инактивированными препаратами (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer).

- Какими могут быть побочные эффекты после прививки?

- Среди побочных эффектов от вакцины против COVID-19 эксперты отмечают гриппоподобный синдром: озноб, повышенную температуру тела, общее недомогание, головную боль. Симптомы могут появиться в первые три дня после укола. Кроме того, человек может чувствовать болезненность или заметить покраснение в месте инъекции. При наличии хоть какого-то недомогания стоит остаться дома, ведь многие люди переносят коронавирусную инфекцию без ярких симптомов. В идеале перед вакцинацией сделать тест на COVID-19, чтобы убедиться, что вируса в организме нет.

Любая вакцина – иммуномодулятор, а у иммуномодуляторов есть свойство провоцировать скрытые очаги воспаления. По этой причине нельзя делать вакцину во время обострения хронических заболеваний или каких-либо катаральных явлений (кашля, насморка). Нужно выждать 2–4 недели после того, как обострение пройдет. Следует помнить и о том, что вакцина от коронавируса не рекомендована беременным и кормящим женщинам. После вакцинации рекомендуется придерживаться принципов здорового образа жизни, не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, не переохлаждаться.

- Спасибо!