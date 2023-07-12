Насколько безопасно летать на самолетах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане уровень соответствия стандартам по безопасности полетов составляет 82%, что сопоставимо со средним показателем стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

На сайте ведомства опубликован электронный бюллетень Плана мероприятий по выполнению Универсальной программы Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов на следующий год. Данный План представляет запланированные проверки ИКАО авиационных властей государств-членов на предстоящий период.

Выбор государств для проведения проверок ИКАО осуществляет на основе различных факторов. В частности, показателей рисков, результатов предыдущих проверок, масштабов авиационной деятельности в государстве и прогресса, достигнутого государствами в устранении выявленных недостатков.

Согласно данному Плану проведение аудита ИКАО авиационных властей Казахстана в 2023 и 2024 годах не планируется.

На сегодняшний день в Казахстане уровень соответствия стандартам по безопасности полетов составляет 82%, что сопоставимо со средним показателем стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).