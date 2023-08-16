Насколько Алматы готов к отопительному сезону

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Готовность к отопительному периоду теплоэнергокомплекса в Алматы идет по плану и составляет 75,6%, газовых сетей - 76,7%, водоснабжения – 80%, электрических сетей – 72%, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате Алматы сообщили, что 100% готовность города к зимнему сезону будет обеспечена до 1 октября 2023 года. Вопрос находится на особом контроле акима города.

В межотопительный период этого года в Алматы реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжения, 29 км газоснабжения. В настоящее время для обеспечения бесперебойной подачи тепла потребителям города ведутся работы по ремонту 84 котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

«Подготовительные работы ведутся и на объектах АО «Алматинские электрические станции»: проводится ремонт энергетического генерирующего оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Завершен ремонт 5 котлов ТЭЦ-2, что позволит обеспечить жителей мегаполиса теплом в отопительный сезон. До конца октября планируется завершить ремонт дополнительных 3 оставшихся котлов по утвержденному графику – в ноябре. Данные меры позволят своевременно начать отопительный сезон и провести разворот циркуляции в конце сентября», - отметили в акимате Алматы.

По данным энергетиков, готовность жилого фонда идет по утвержденному графику – 59,5%, объектов образования – 76,2%, здравоохранения – 66,4%.

«Аким дал ряд поручений управлению энергетики до конца августа проконтролировать ход подготовительных работ на объектах теплоснабжения, уделив особое внимание Южной районной котельной, которая после завершения реконструкции обеспечит теплом более 200 тысяч существующих, а также перспективных потребителей (строящиеся жилые комплексы) Бостандыкского района. Также главой города дано поручение завершить все работы по восстановлению дорожного покрытия и иных мест после завершения реконструкции к 1 сентября», - добавили в акимате.