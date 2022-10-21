Наскальные рисунки времен Ассирийской империи обнаружили в иракском Мосуле
Древние раскопки были найдены во время работ по восстановлению памятника архитектуры на крупном археологическом участке в городе Мосул на севере Ирака.
Ирако-американская группа специалистов по восстановлению древностей, обнаружила наскальный рельеф у «ворот Машки», или по-арабски «Аль-Маска», монументальных ворот древнего города Ниневия которая была столицей и самым густонаселенным городом Ассирийской империи.
«Рельефы относятся к эпохе ассирийского царя Синхариба, правившего с 705 по 681 год до нашей эры», - сообщил директор иракского Государственного совета по древностям и наследию доктор Лейт Маджид Хусейн.
Находка состоит из восьми мраморных плит с выгравированными сценами ассирийских воинов. Кроме того, изображения содержат пальмы, виноградные деревья, гранатовые деревья и смоковницы, принадлежащим дворцу царя Сеннахирима.
Ворота Машки являются частью 12-километровой стены, возведенной из камня и сырцового кирпича. Помимо них, существуют еще 14 ворот, которые вместе известны как «ворота Ниневии».
Считается, что ворота Машки, название которых переводится как «ворота водовозов», использовались для того, чтобы вести скот к близлежащей реке Тигр или доставлять воду в город.
Ворота Машки были разрушены террористической группировкой «Исламское государство» в 2016 году во время оккупации Мосула боевиками, которые снесли древние ворота бульдозером, объявив их символами «идолопоклонства».
Директор Департамента расследований и раскопок Али Шалгам пояснил, что сейчас продолжаются работы по подготовке фундамента и стен ворот к тому состоянию, в котором они были до того, как были снесены террористами ИГ.
Проект реставрации ворот осуществляется экспертами из Мосульского университета и Пенсильванского университета в сотрудничестве с Aliph Foundation, международным альянсом по защите наследия в зонах конфликтов. Проект стоимостью 1,1 миллиона долларов, который начался в 2021 году и должен завершиться в 2023 году.
Продолжающиеся раскопки призваны подготовить почву для сохранения стен и фундамента ворот в рамках процесса реставрации.
Ассирийская цивилизация возникла около 4500 лет назад и в свое время распространилась от Средиземноморья до Ирана.
Ее древние города, дворцы и храмы, наполненные монументальным искусством, разбросаны по территории нынешнего северного Ирака и некоторых соседних стран. Тысячи артефактов ассирийской цивилизации выставлены в национальных музеях Ирака, а также в других музеях мира. Многие из них продаются на аукционах.
Фото: www.thenationalnews.com