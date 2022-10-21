Наскальные рисунки времен Ассирийской империи обнаружили в иракском Мосуле

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - В иракском городе Мосул археологи обнаружили необычные наскальные рисунки возрастом около 2700 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The National News.

Древние раскопки были найдены во время работ по восстановлению памятника архитектуры на крупном археологическом участке в городе Мосул на севере Ирака.

Ирако-американская группа специалистов по восстановлению древностей, обнаружила наскальный рельеф у «ворот Машки», или по-арабски «Аль-Маска», монументальных ворот древнего города Ниневия которая была столицей и самым густонаселенным городом Ассирийской империи.

«Рельефы относятся к эпохе ассирийского царя Синхариба, правившего с 705 по 681 год до нашей эры», - сообщил директор иракского Государственного совета по древностям и наследию доктор Лейт Маджид Хусейн.

Находка состоит из восьми мраморных плит с выгравированными сценами ассирийских воинов. Кроме того, изображения содержат пальмы, виноградные деревья, гранатовые деревья и смоковницы, принадлежащим дворцу царя Сеннахирима.

Ворота Машки являются частью 12-километровой стены, возведенной из камня и сырцового кирпича. Помимо них, существуют еще 14 ворот, которые вместе известны как «ворота Ниневии».

Считается, что ворота Машки, название которых переводится как «ворота водовозов», использовались для того, чтобы вести скот к близлежащей реке Тигр или доставлять воду в город.

Ворота Машки были разрушены террористической группировкой «Исламское государство» в 2016 году во время оккупации Мосула боевиками, которые снесли древние ворота бульдозером, объявив их символами «идолопоклонства».

Директор Департамента расследований и раскопок Али Шалгам пояснил, что сейчас продолжаются работы по подготовке фундамента и стен ворот к тому состоянию, в котором они были до того, как были снесены террористами ИГ.

Проект реставрации ворот осуществляется экспертами из Мосульского университета и Пенсильванского университета в сотрудничестве с Aliph Foundation, международным альянсом по защите наследия в зонах конфликтов. Проект стоимостью 1,1 миллиона долларов, который начался в 2021 году и должен завершиться в 2023 году.

Продолжающиеся раскопки призваны подготовить почву для сохранения стен и фундамента ворот в рамках процесса реставрации.

Ассирийская цивилизация возникла около 4500 лет назад и в свое время распространилась от Средиземноморья до Ирана.

Ее древние города, дворцы и храмы, наполненные монументальным искусством, разбросаны по территории нынешнего северного Ирака и некоторых соседних стран. Тысячи артефактов ассирийской цивилизации выставлены в национальных музеях Ирака, а также в других музеях мира. Многие из них продаются на аукционах.





















Фото: www.thenationalnews.com