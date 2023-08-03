Насильники в половине случаев избегают тюремного заключения в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Более чем в четырех из десяти случаев осужденным за половые преступления назначаются условные сроки, общественные работы или штрафы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Великобритании с 2018 года преступники, осужденные за сексуальное насилие или растление малолетних, в почти половине случаев (41,1%) избежали тюремного заключения и были приговорены к условным срокам, общественным работам или штрафам, показало расследование газеты The Telegraph.

«Половые преступления очень распространены и тюрьма, как правило, обеспечивает наилучшую защиту для общества», - приводятся слова основателя Фонда общественной безопасности и бывшего полицейского Рори Геогегана.

«В тех случаях, когда преступник не попадает в тюрьму, важно, чтобы общественность могла знать, почему (так произошло – прим. ред.). В настоящее время нам остается ожидать худшего», - добавил он.

По данным министерства юстиции Великобритании, с 2018 года 2 387 из 5 805 осужденных за сексуальное насилие или растление малолетних избежали реальных тюремных сроков. Из них 1 265 осуждены условно, 826 преступникам назначены общественные работы, а 13 выписаны штрафы.

В одном случае 21-летний педофил, изнасиловавший пятилетнюю девочку, вышел из суда, будучи приговоренным к общественным работам и 35 дням реабилитации.

Хотя его наказание впоследствии было признано «неоправданно мягким», тем не менее вместо тюремного срока ему назначен 1 год ограничения свободы.

Во втором случае 20-летний парень, изнасиловавший «крайне уязвимую» 12-летнюю девочку, избежал тюремного заключения после того, как судья постановил, что он «обоснованно» полагал, что жертва является совершеннолетней и дала согласие.

Анализ правительственных данных показал, что в текущем году около 1,5 тыс преступников могут избежать тюремного заключения из-за нехватки тюремных камер в Великобритании.

По данным британского минюста, в тюрьмах Англии и Уэльса остается всего 971 свободное место, а всего в местах заключения содержится 86 602 мужчин и женщин.

При этом уже к ноябрю число преступников или лиц, находящихся под следствием, достигнет 89 100 человек, тогда как в местах заключения будет доступно только 87 573 мест.

Это означает, что заключенных придется освобождать досрочно или судьи будут вынуждены искать альтернативу реальным тюремным срокам.