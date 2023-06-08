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Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 17:16
Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление цифровыми тенденциями потребует изменения подхода к цифровой грамотности и образованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Мы все знаем, что человеческий капитал является приоритетом, но в то же время представляет собой большую проблему на пути к цифровой трансформации.

Мы должны понимать, что управление цифровыми тенденциями потребует изменения нашего подхода к цифровой грамотности и образованию.

Конечная цель – сформировать креативное общество, ориентированное на цифровой рост. Нашим людям предстоит принять новые идеи, новые способы мышления и созидания», - озвучил Глава государства.


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