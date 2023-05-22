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Наши отношения с Казахстаном продолжают укрепляться – Президент Сингапура Халима Якоб

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
22 Мая 2023, 19:53
Наши отношения с Казахстаном продолжают укрепляться – Президент Сингапура Халима Якоб

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Сингапур Халима Якоб выступила на Казахстанско-Сингапурском бизнес-форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и я провели очень продуктивную встречу, мы подписали несколько межгосударственных соглашений и Меморандум о взаимопонимании. Также было подписано инвестиционное соглашение между нашими странами, что является ключом в сотрудничестве между Казахстаном, Сингапуром и Евразийским союзом для того, чтобы защищать права наших инвесторов», - сказала Халима Якоб.

Как подчеркнула г-жа Халима Якоб, ее визит совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

«Я уверена, что благодаря поддержке Касым-Жомарта Токаева наши отношения продолжат укрепляться. Сингапур с нетерпением ждет государственного визита г-на Токаева в ближайшем будущем. Я очень рада, что сегодняшний форум собрал очень много деловых руководителей, включая 20 представителей сингапурских компаний, которые хотят изучить возможности в Казахстане, чтобы диверсифицировать экономики обеих стран»,- добавила Президент Сингапура.

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Президент Казахстана   Бизнес   Экономика   Сотрудничество   Международная деятельность РК   Сингапур  
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