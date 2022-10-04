Наши отношения развиваются стремительно – посольство Республики Корея в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Корея в Казахстане организовало прием по случаю празднования 4355-летия основания государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители Правительства Казахстана и общественных организаций, дипломатических служб и международных представительств, корейской диаспоры, молодежь, интересующаяся корейской культурой, всего более 800 человек собрались вместе, чтобы отметить Национальный праздник Кореи. Хозяева приема представили динамичную и инновационную презентацию своей страны, поскольку в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими республиками.

«По случаю 4355-летия основания Кореи и 74-летия образования нашей армии, я хочу выразить свою благодарность всем, кто пришел сегодня разделить радость вместе с нами. Этот год имеет значение для наших стран, так как мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Казахстан. С момента закрепления двусторонних связей в 1992 году, наши отношения развивались стремительно», сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг Сок, обращаясь к гостям.

Господин Ку Хонг Сок отметил, что Казахстан является их самым крупным торговым и инвестиционным партнером в Центральной Азии, и экономическое сотрудничество постоянно расширяется. Он добавил, что корейская община в Казахстане играет важную роль и стала прочным связывающим звеном между странами. Дипломат также назвал факт возвращения останков Национального героя, генерала Хон Бом До на родину в августе прошлого года историческим событием, которое произвело на его соотечественников глубокое впечатление.

На организованной здесь же выставке рассказывали о Всемирной выставке ЭКСПО в городе Пусан, которая пройдет в 2030 году, корейских технологиях в области атомной энергетики и достижениях корейской оборонной промышленности. Подготовили для гостей и развлекательную программу - выступление спортсменов-тхэквондистов, традиционные корейские танцы, танцы K-pop, а также дегустацию корейской кухни, которая сочетает традиции и современность.

Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Южной Кореи в Центральной Азии, на который приходится более 70% общей доли региона. С января по август этого года объем торговли между двумя странами достиг 4,4 млрд долларов США, побив самый высокий годовой показатель (4,2 млрд долларов США в 2019 году) за всю историю наших отношений. Более того, 330 зарегистрированных в Казахстане корейских компаний продолжают вносить свой вклад в экономическое и социальное развитие Казахстана совместно с казахстанскими работниками и местными партнерами. Автомобили, мобильные телефоны и бытовую технику корейского производства можно найти в любом уголке Казахстана.

Сотрудничество наших стран расширяется в таких отраслях как, автомобилестроение, строительство инфраструктуры, энергетика и сырьевые минеральные ресурсы, информационно-коммуникационные технологий, электронное здравоохранение, умное сельское хозяйство и зеленая энергетика.