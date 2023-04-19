Наши граждане попадают под влияние внешнего информационного пространства - Нурторе Жусип

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В условиях геополитической напряженности важно укрепление идеологических позиций. Об этом заявил сенатор Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Президент Казахстана дал ряд поручений, касающихся повышения конкурентоспособности средств массовой информации и укрепления роли институтов гражданского общества. В условиях геополитической напряженности очень важным является вопрос укрепления наших идеологических позиций. Сегодня в информационном пространстве распространяется разная информация, касающаяся внутренних и внешних вопросов. Есть случаи, когда наши граждане попадают под влияние внешнего информационного пространства», - сказал Нурторе Жусип на совещании в Сенате по вопросам роли и места СМИ, социальных сетей в формировании государственной идеологии.

В этой связи он напомнил, что в 2021 году состоялись широкомасштабные парламентские слушания на тему «Популяризация национальных ценностей в эпоху глобализации – основа комплексной модернизации», в 2022 году - «Молодежь и модернизация».

«Среди предложений, направленных государственным органам по результатам этих парламентских слушаний, был ряд поручений по укреплению национальной идеологии. Сегодня мы знаем, что в этом направлении важно рассмотреть новые предложения по усилению информационной идеологии в стране, повышению ее эффективности», - отметил Нурторе Жусип.

В свою очередь, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали рассказал об усилении информационного иммунитета.

«Мы меняем много правил. В целом, меняются механизмы финансирования средств массовой информации, то есть учитывается субсидирование, предоставление грантов. В частности, мы планируем усилить наш информационный иммунитет. В ближайшее время будут реализованы такие проекты, как выделение грантов на отечественную кабельную систему», - сообщил Дархан Кыдырали.