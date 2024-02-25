70% дорог Казахстана строят иностранные компании, казахстанские не дотягивают до стандартов — Казавтожол

Председатель правления «НК «Казавтожол» Дархан Иманашев дал интервью в программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе беседы Д. Иманашев ответил на вопросы, касающиеся привлечения внешних кредитов и иностранных компаний для дорожного строительства, потенциала отечественных компаний, о коррупции в отрасли.

В Казахстане около 90% дорог строится за счет внешнего долга.

— Потому что строительство дорог за счет бюджета не предусмотрено. Есть несколько способов возвращения внешних кредитов. Первый — с помощью концессии, то есть, погашение из средств, поступающих от платных дорог. Второй — возврат с помощью льготных кредитов из бюджета. Третий — за счет республиканского бюджета. Долг возвращает сам Казавтожол или Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта. В нашей стране имеется 25 тысяч километров дорог республиканского значения. За все отвечает «Казавтожол». На сегодня на 3 100 километрах этих дорог ведутся строительные работы. Из них около 2 000 километров мы должны сдать в эксплуатацию в этом году, — сказал Д. Иманашев.

Спикер отметил, что перед сдачей в эксплуатацию построенной дороги, после окончания 5-этапной работы по устройству дорожного полотна, укладке щебня, асфальтобетона, специалисты технического и авторского надзора, представители компании проводят проверку. Кроме того, центр «Сапа» Министерства транспорта дополнительно проверяет участки дороги, принятые Казавтожол. На материалы, необходимые для строительства дороги, обязательно должны быть сертификаты. Вместе с тем, перед использованием для строительства, материалы проходят лабораторную проверку.

Фото: Дамир Ерубаев

О вопросах в дорожной сфере.

По словам руководителя компании, в дорожной сфере есть ряд вопросов. В том числе, можно назвать ряд проектов, начатых в 2017, 2019 годах, и до сих пор не завершенных.

Строительство этих дорог затянулось. Но, правда и то, что были определенные причины для затягивания строительных работ.



— Например, возникают вопросы финансирования. Их решаем, возникает вопрос битума. Вы и сами это знаете. В стране не хватает битума. В сезон спрос на битум возрастает в 2-3 раза. В Казахстане несколько заводов выпускают битум. Скажем, на этот год нужно 1 миллион 200 тысяч тонн. А заводы выпустят только 500 тысяч тонн. Мы встречались с представителями заводов по этому поводу. Они сказали, что могут увеличить производство продукции до миллиона тонн. Но продукция сезонная. Зимой на нее спроса нет, поэтому заводы зимой выпускают мазут. Потому что зимой ни в каких странах дороги не строят. Зимой ведется подготовка к лету. То есть, заготавливается щебень, ремонтируется техника, заводы, нужные для строительства дорог, перевозятся с одного места на другое. Компании-подрядчики зимой убирают снег со своих участков. Потому что они во время строительства 100-процентно отвечают за эти участки, — сказал глава Казавтожол.

Иностранцы строят 70% дорог, отечественные компании не соответствуют требованиям

По словам Дархана Иманашева, 70% дорог республиканского значения строят иностранные компании. Большинство из них китайские. В связи с этим, недавно на расширенном заседании Правительства Глава государства дал поручение привлекать в дорожную сферу больше отечественных компаний. Но большая часть дорог в нашей стране строится за счет внешних кредитов, и со стороны иностранных банков есть высокие требования. Отечественные компании этим требованиям не соответствуют.

Фото: Дамир Ерубаев

— Например, один участок дороги стоит 100 миллиардов тенге. У компании, которая будет строить, в течение 7 лет годовой оборот должен быть 80-90 миллиардов тенге. В нашей стране в дорожной сфере нет компаний с таким годовым оборотом. Если мы будем строить дороги за счет республиканского бюджета, тогда отечественные компании могли бы соответствоватьтребованиям. Еще одно требование иностранных банков — нужен опыт строительства дорог в других странах. Наши подрядчики и этому не соответствуют. Как мы решим этот вопрос? Ведем переговоры с иностранными компаниями, предлагаем им участвовать в тендерных процедурах вместе с нашими компаниями. За счет этого планируем повысить уровень отечественных подрядчиков, — сказал руководитель Казавтожол.



В ходе интервью глава компании остановился на двухполосной дороге Кызылорда — Актобе. Поскольку это транзитная дорога, по ней ежедневно проезжает более 20 тысяч автомашин, поэтому для превращения этой дороги в четырехполосную, ведутся переговоры с иностранными банками. В целом, состояние дорог республиканского значения в стране можно оценить, как среднее.

Например, дорога «Западный Китай — Западная Европа» построена более 10 лет назад. С тех пор на ней не проводились ремонтные работы. Вообще, по нормативам дорожного строительства, каждые 5 лет должен проводиться средний, каждые 10 лет — капитальный ремонт. Если так ухаживать за дорогой, она выдержит 25 лет. Скажем, на пересечении бетонных дорог есть термошвы. Каждые пять лет их нужно менять, покрывать поверхность бетона защитным слоем. Поскольку не выделяются средства, такие работы не выполняются.

Куда уходят деньги от платных дорог?



— Жители говорят: «Мы отдаем деньги за платные дороги, почему они некачественные?». В соответствии с нормативными документами, мы расходуем деньги от платных дорог только на содержание дорог. Что входит в эти расходы? Зимой и летом выкашивание травы на обочинах, уборка мусора, ямочный ремонт. На средний и капитальный ремонт должны выделяться деньги из республиканского бюджета. В стране имеется 3 200 километров платных дорог. В прошлом году от них поступило 37 миллиардов тенге. Все эти деньги израсходованы на содержание дорог. Вместе с тем, закуплено более 350 единиц специальной техники. В этом году мы планируем ввести плату на примерно 1 700 километрах дорог. Всего в нашей стране на строительство километра четырехполосной дороги затрачивается от 1 миллиарда 700 миллионов тенге до 2 миллиардов тенге, — сказал Д. Иманашев.

По его словам, по сравнению с такими странами, как Россия, Беларусь, Турция, у нас цена проезда по дорогам ниже. По этой причине компания намерена повысить цену. Но насколько, еще неизвестно, ведутся расчеты.

Кроме того, руководитель Казавтожол пояснил на простом примере, почему растет стоимость строительства одного километра дороги. Например, в Западно-Казахстанской области щебня нет совсем, поэтому регион вынужден закупать щебень в Актюбинской области или в России. Если начальная цена щебня 3 тысячи тенге, при перевозке поездом или грузовым автотранспортоом цена увеличивается до 13 тысяч тенге. Вследствие этого некоторые компании уходят в минус, становятся банкротами.

Фото: Дамир Ерубаев

Также Д. Иманашев остановился на работе по устранению коррупции. Сейчас ведется внутренний аудит во всех региональных филиалах компании для выявления фактов коррупции. Кроме того, в организации будет открыт отдел по борьбе с коррупцией. Эту инициативу поддерживает и Министерство транспорта. В целом, в дорожной сфере вероятность фактов коррупции выше в ходе приемки участков.

В ходе эфира Дархан Иманашев пообещал завершить в этом году строительство дорог республиканского значения «Астана — Балхаш — Алматы», «Атырау — Астрахань», «Актобе — Кандыагаш», «Талдыкорган — Усть-Каменогорск».