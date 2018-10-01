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Наши дети будут учиться в новой парадигме образования - замдиректора КИСИ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Послании Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» было четко выражено внимание к подрастающему поколению. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявила заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мадина Нургалиева.
«До 2023 года планируется увеличить расходы на образование, науку и здравоохранение до 10% ВВП - это очень серьезная задача. Для сравнения: в настоящее время на науку Казахстан тратит 0,14% ВВП, на образование в целом - 3,8% ВВП, на здравоохранение - 3,5% ВВП», - сказала Мадина Нургалиева.
Таким образом, по ее словам, суммарный показатель средств, выделяемых на развитие науки и образования, составляет около 7,5% ВВП.
«В очередном Послании было четко выражено внимание к подрастающему поколению. Глава государства остановился на вопросах повышения качества образования в целом. Современные условия жизни требуют тщательной подготовки детей к будущему. Ожидаются пересмотр квалификационных требований к воспитателям, пересмотр системы оплаты их труда, а также внедрение новых методов обучения. Наши дети будут учиться в новой парадигме образования - развитие креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде», - подчеркнула Мадина Нургалиева.
Еще один важный момент, как отметила эксперт, - это разработка и принятие Закона «О статусе педагога».
«Уже давно появилась необходимость в подобном документе. Учителя являются лидерами модернизационных преобразований в стране, их надо ценить, уважать и беречь. Считаю очень нужным поднять статус и звание учителя», - заключила Мадина Нургалиева.
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