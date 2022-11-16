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Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм - Президент РК

16 Ноября 2022, 11:10
Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм - Президент РК
16 Ноября 2022, 11:10

Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм - Президент РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы строим государство, основанное на принципах солидарности и взаимной ответственности. Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране

По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук. Подобная позиция вызывает вопросы. Мы будем делать выводы«, - отметил Глава государства.

«В целом, надо сказать, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои бизнес-связи. Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу «моя хата с краю» недопустимо», - сказал Президент РК.


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