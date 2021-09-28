Нашествие сайгаков на посевные площади прокомментировали в МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали вопрос по поводу нашествия сайгаков на посевные площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно мы посетили село в Егиндыкольском районе Акмолинской области, где фермеры рассказали о нашествии сайгаков на посевные площади. Степные животные топчут поля. Мы стали свидетелями. Окупятся ли при этом потери фермеров и принимаются ли какие-либо меры для решения этой проблемы?», - спросил журналист представителей Минсельхоза во время брифинга в СЦК.

В свою очередь первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подтвердил наличие такой проблемы.

«В ходе рабочей поездки в СКО, Костанайскую и Акмолинскую области я сам видел, об этом говорили и фермеры. Есть проблема, причинен определенный ущерб. Но вопрос сайгаков относится к компетенции Минэкологии. Мы, в свою очередь, направили письмо в данное ведомство. Думаю, что мы рассмотрим данный вопрос в ближайшее время и найдем решение», - сказал Айдарбек Сапаров во время брифинга.

Также по информации первого вице-министра сельского хозяйства, пока не рассматривается вопрос по возмещению убытков фермерам.