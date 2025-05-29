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    19:24, 28 Май 2025 | GMT +5

    Нашествие саранчи в ВКО: жители села Акарaл жалуются на уничтоженные пастбища

    В Зайсанском районе Восточного Казахстана зафиксировано массовое распространение саранчи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    саранча
    Фото: Andrew Patrick/pexels

    Жители села Акарал сообщают о гибели пастбищных угодий и возможном недостатке корма для скота.

    Как отмечают сельчане, саранча уничтожает траву на пастбищах и сенокосных угодьях. По их словам, в соседних населённых пунктах уже провели химическую обработку, однако в Акарале её не было.

    — Когда спросили, почему нашу территорию обошли, ответили, что население здесь малочисленное. Но для нас, чья жизнь зависит от животноводства, это серьёзная проблема. Без помощи мы рискуем потерять скот зимой, — заявили жители.

    В акимате Зайсанского района подтвердили, что ситуация в Акарале находится на контроле. На место выехали специалисты сельского хозяйства, проведено обследование.

    — Обработка от особо опасных вредителей в Зайсанском районе проводится поэтапно за счёт средств областного бюджета. На сегодня авиационным методом уже обработаны территории города Зайсан, а также округов Кенсай и Карабулак, — сообщили в акимате.

    Из-за погодных условий временно приостановлены работы в округе Каратал. В ближайшие дни обработки продолжатся в округах Биржан, Сарытерек, Айнабулак и Дайыр.

    — После прибытия наземной опрыскивающей техники работы начнутся и на территории села Акарал, — уточнили в акимате.

    Ранее сообщалось, что республиканский штаб по борьбе с саранчой переведен на еженедельный режим.

    Теги:
    Саранча ВКО Пастбища
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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