Нашествие саранчи в ВКО: жители села Акарaл жалуются на уничтоженные пастбища

Жители села Акарал сообщают о гибели пастбищных угодий и возможном недостатке корма для скота.

Как отмечают сельчане, саранча уничтожает траву на пастбищах и сенокосных угодьях. По их словам, в соседних населённых пунктах уже провели химическую обработку, однако в Акарале её не было.

— Когда спросили, почему нашу территорию обошли, ответили, что население здесь малочисленное. Но для нас, чья жизнь зависит от животноводства, это серьёзная проблема. Без помощи мы рискуем потерять скот зимой, — заявили жители.

В акимате Зайсанского района подтвердили, что ситуация в Акарале находится на контроле. На место выехали специалисты сельского хозяйства, проведено обследование.

— Обработка от особо опасных вредителей в Зайсанском районе проводится поэтапно за счёт средств областного бюджета. На сегодня авиационным методом уже обработаны территории города Зайсан, а также округов Кенсай и Карабулак, — сообщили в акимате.

Из-за погодных условий временно приостановлены работы в округе Каратал. В ближайшие дни обработки продолжатся в округах Биржан, Сарытерек, Айнабулак и Дайыр.

— После прибытия наземной опрыскивающей техники работы начнутся и на территории села Акарал, — уточнили в акимате.

Ранее сообщалось, что республиканский штаб по борьбе с саранчой переведен на еженедельный режим.